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Ülkesinden otomobilini getirdi

Güncelleme Tarihi:

#Nisa Bölükbaşı#Ogeday Girişken#Aleyna Tilki
Ülkesinden otomobilini getirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 08:00

Katıldığı Survivor yarışması hayatını değiştirmişti...

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Önceki gün Nişantaşı City’s’e giden Nisa Bölükbaşı, çıkışta ülkesi Çek Cumhuriyeti’nden getirttiği otomobiline bindi.

Nisa Bölükbaşı, sevgilisi Ogeday Girişken’le ayrıldığı şeklindeki haberler sorulunca “Yok öyle bir şey” dedi.

Ülkesinden otomobilini getirdi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Kız kıza

Ezgi Mola yakın arkadaşları Serenay Sarıkaya ve Saadet Işıl Aksoy’la önceki gece kız kıza yemeğe çıktı. Ünlü oyuncu keyifli geçen yemekten kareleri Instagram hesabında iki dostunu “Canım” diye etiketleyerek takipçileriyle de paylaştı.

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Ülkesinden otomobilini getirdi

O konuyu konuşmayalım

Aslı Bekiroğlu, Bebek’te köpeğini dolaştırırken görüntülendi. Oyuncu, “Bandırma Füze Kulübü” filminin galasında rol arkadaşı Deniz Can Aktaş röportaj verdiği sırada Erkan Kolçak Köstendil’le sohbet ettiği için eleştirilmişti. Bekiroğlu bu olayın hatırlatılınca “Erkan açıklama yaptı. Konuşmak istemiyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)

Ülkesinden otomobilini getirdi

İzin günü

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, önceki gün eşi Yasemin Dursun ile İstinye Park’ta görüntülendi. Eşiyle mağazaları dolaşan futbolcu, bir önceki gün Başakşehir karşısında elde ettikleri galibiyetin mutluluğunu yaşadığını belirterek “Dün çok güzel bir galibiyet aldık. İzin günümüzü değerlendirmek için alışverişe geldik” dedi. (Sayit DURMAZ)

Ülkesinden otomobilini getirdi

Cadılar Bayramı eğlencesi

Şeyma Subaşı, Cadılar Bayramı’nı kızı Melisa ve arkadaşlarıyla kutladı. Katıldığı etkinlikte balkabakları arasında poz veren ünlü isim, eğlenceli günün fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

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Ülkesinden otomobilini getirdi

Hemşire oldu

Aleyna Tilki, yeni şarkısının duyurusunu bu fotoğrafla yaptı.

“Tanırım İntiharı” adlı yeni şarkısının klibinde hemşire kıyafetiyle kamera karşısına geçen Aleyna Tilki, hasta yatağında verdiği pozu sosyal medyada şu notla paylaştı: “Uzun zaman sonra ilk Türkçe şarkım ‘Tanırım İntiharı’ 5 gün sonra yayında.” Şarkı, 28 Ekim’de çıkacak.

Ülkesinden otomobilini getirdi

 

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#Nisa Bölükbaşı#Ogeday Girişken#Aleyna Tilki

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