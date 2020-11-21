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Haber Giriş: 21.11.2020 - 11:51 | Son Güncelleme:

Uğur Pektaş: Gerçek aşkta ego yoktur

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Uğur Pektaş: Gerçek aşkta ego yoktur
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Uğur Pektaş, eski eşi Gamze Özçelik’le evliliğinden olan 10 yaşındaki oğlu Murathan’la fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Oyuncu, fotoğrafın altına şöyle yazdı: “Gerçek aşkta bölünme, ayrışma yani ego yoktur. Sevenler birbirinin içine erir. Sadece çıkar ilişkilerinde bölünme vardır. Seven ile sevilen ayrışır. Gerçek aşkta ilişki yoktur, çünkü ilişki kuracak iki ayrı insan yoktur. Sadece birlik ve saf sevgi vardır.”

Uğur Pektaş: Gerçek aşkta ego yoktur

Geçtiğimiz aylarda Gamze Özçelik’in mahkemeye başvurarak Uğur Pektaş’ın oğlunu görmesini engellediği iddia edilmişti. Çıkan haberler üzerine Özçelik bir açıklama yapmış, oğlunun babasıyla görüşmeye devam ettiğini söylemişti.

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