Uğur Pektaş: Gerçek aşkta ego yoktur

Oyuncu, fotoğrafın altına şöyle yazdı: “Gerçek aşkta bölünme, ayrışma yani ego yoktur. Sevenler birbirinin içine erir. Sadece çıkar ilişkilerinde bölünme vardır. Seven ile sevilen ayrışır. Gerçek aşkta ilişki yoktur, çünkü ilişki kuracak iki ayrı insan yoktur. Sadece birlik ve saf sevgi vardır.”



Geçtiğimiz aylarda Gamze Özçelik’in mahkemeye başvurarak Uğur Pektaş’ın oğlunu görmesini engellediği iddia edilmişti. Çıkan haberler üzerine Özçelik bir açıklama yapmış, oğlunun babasıyla görüşmeye devam ettiğini söylemişti.