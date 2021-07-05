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Haber Giriş: 05.07.2021 - 07:44 | Son Güncelleme:

Üçüncü çocuk mu geliyor? Aslıhan Doğan Turan hamile mi?

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Üçüncü çocuk mu geliyor? Aslıhan Doğan Turan hamile mi?

Aslıhan Doğan-Arda Turan çifti önceki akşam bir düğüne katıldı. Geceden fotoğrafları Instagram hesabında paylaşan Aslıhan Doğan Turan’ın göbeği, hamilelik dedikodularına yol açtı.

Büyük oğlu Hamza Arda’yı 2018’de, küçük bebeği Asil Aslan’ı da Haziran 2020’de dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan, kalabalık aileleri sevdiğini ve 5 çocuk istediğini söylemişti.

Genç kadın, daha önce de 3’üncü bebeğine hamile kalmak için doktorundan izin çıkmasını beklediği haberleriyle gündeme gelmişti.

Üçüncü çocuk mu geliyor Aslıhan Doğan Turan hamile mi

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