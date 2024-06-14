TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n yosun gÃ¶zlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±ydÄ±... Dedesini topraÄŸa verdi, evine dÃ¶ndÃ¼... Son yolculuÄŸuymuÅŸ bilemedi

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Ä°ÅŸte bugÃ¼n bunlardan birinin hikayesini anlatacaÄŸÄ±z size...

Mavi-yeÅŸil kocaman gÃ¶zleri, upuzun koyu renk saÃ§larÄ±yla TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vurdu bu yÄ±ldÄ±z. GÃ¼zel olmasÄ±na Ã§ok gÃ¼zeldi... Annesinden aldÄ±ÄŸÄ± bu gÃ¼zelliÄŸine bÃ¼tÃ¼n ailesinde var olan sanatsal yeteneÄŸi de eklenince TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n bir dÃ¶neminde zamanÄ±n silemeyeceÄŸi izler bÄ±raktÄ±.

Ama bu gÃ¼zel oyuncu, erken hem de Ã§ok erken hem de hiÃ§ beklenmedik bir zamanda hayata veda etti.

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YAÅžASAYDI 56'NCI DOÄžUM GÃœNÃœNÃœ KUTLAYACAKTI

EÄŸer hayata tutunabilseydi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 17 Haziran'da 56'ncÄ± yaÅŸÄ±nÄ± kutlayacaktÄ±. Belki de mesleÄŸini sÃ¼rdÃ¼recek ve hala Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l gÃ¶zleriyle nice karaktere hayat verecekti. Ne yazÄ±k ki Ã¶yle olmadÄ±... HenÃ¼z 35 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti...

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TÃ¼rk sinemasÄ±ndan, arkasÄ±nda kalÄ±cÄ± izler bÄ±rakarak rÃ¼zgar gibi geÃ§ip giden bu Ã¼nlÃ¼ oyuncu, Derya ArbaÅŸ. Ã–zellikle belli bir kuÅŸaÄŸa mensup olanlar onun gÃ¼zelliÄŸini de oynadÄ±ÄŸÄ± filmleri de trajik bir sonla biten hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ de Ã§ok iyi hatÄ±rlar.

17 Haziran 1968 gÃ¼nÃ¼ ABD'nin Santa Monica kentinde dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ± Derya ArbaÅŸ.

Neredeyse ikizi kadar benzediÄŸi annesi gÃ¼zellik kraliÃ§esi ve oyuncu Zerrin ArbaÅŸ ile yine bir oyuncu olan KÄ±zÄ±lderili Dehl Berti'nin kÄ±zÄ±ydÄ±. Dedesi Avni ArbaÅŸ ise TÃ¼rk resim sanatÄ±nÄ±n bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vurmuÅŸ bir ressam.

TÃ¼rkiye onu Derya ArbaÅŸ olarak tanÄ±yor..: Ancak Ã¼nlÃ¼ oyuncunun resmi adÄ± Derya Berti'ydi. Oyuncu Zerrin ArbaÅŸ ile KÄ±zÄ±lderili oyuncu Dehl Berti'nin kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya geldi ArbaÅŸ.





DAHA UFACIKTI ANNESÄ°YLE BÄ°RLÄ°KTE KAMERA KARÅžISINA GEÃ‡TÄ°

Derya ArbaÅŸ, oyuncu bir anne ve babanÄ±n kÄ±zÄ± olduÄŸu iÃ§in Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta kameralarla tanÄ±ÅŸtÄ±. O henÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼kken anne ve babasÄ± boÅŸandÄ±. Bir sÃ¼re ABD'de yaÅŸayan Derya ArbaÅŸ, henÃ¼z altÄ± yaÅŸÄ±ndayken Battal Gazi'nin OÄŸlu adlÄ± filmde annesinin canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterin Ã§ocukluÄŸunu oynadÄ±.

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GÃ¼zelliÄŸi bir yana yeteneÄŸiyle de dikkat Ã§eken ArbaÅŸ'Ä±n oyunculuk serÃ¼veni ondan sonra hÄ±zla geliÅŸti.

15 yaÅŸÄ±nda gencecik bir kÄ±zken ilk Ã¶nemli rolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendi. KuyucaklÄ± Yusuf adl filmde oynadÄ±. O filmle ilgili dikkat Ã§eken bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± da atlamayalÄ±m...

Filmin afiÅŸinde adÄ± Yeni YÄ±ldÄ±z: Derya ArbaÅŸ diye Ã§ok da Ã¶rneÄŸine rastlanmayacak bir ÅŸekilde tanÄ±tÄ±ldÄ±. Zaten o filmden sonra ArbaÅŸ, TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n en gÃ¶zde oyuncularÄ±ndan birine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

FÄ°LM Ã‡EKÄ°MÄ°NE GÄ°TTÄ°, AÅžÄ°RET LÄ°DERÄ°NÄ°N OÄžLUNA AÅžIK OLDU

Bu deneyimin ardÄ±ndan Ã¼Ã§ yÄ±l sonra ise hayat ona farklÄ± ve herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir sÃ¼rpriz hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±...

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HenÃ¼z 18 yaÅŸÄ±ndaydÄ±... Dilan adlÄ± filmde baÅŸrol oynayacaktÄ±. Filmin Ã§ekimleri iÃ§in de AÄŸrÄ± seÃ§ilmiÅŸti.

Derya ArbaÅŸ, o filmin Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda bÃ¶lgenin Ã¶nde gelen aÅŸiretlerinden birine mensup olan Nihat Polat ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Birbirlerine aÅŸÄ±k oldular... SonuÃ§ta birbirine sevdalanan iki genÃ§ evlendi.

Gizlice gerÃ§ekleÅŸen bu evliliÄŸin ardÄ±ndan Derya ArbaÅŸ, sinemadan uzaklaÅŸÄ±p ABD'ye dÃ¶ndÃ¼. Orada California Art Institute'de resim ve heykel eÄŸitimi aldÄ±.

Belli ki annesi Zerrin ArbaÅŸ ve babasÄ± Dehl Berti'den oyunculuk genlerini aldÄ±ÄŸÄ± kadar dedesi Avni ArbaÅŸ'tan da gÃ¶rsel sanatlara ilgisini almÄ±ÅŸtÄ±.

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EVLÄ°LÄ°K ÃœÃ‡ YIL SÃœRDÃœ

Derya ArbaÅŸ ile Nihat Polat'Ä±n 1986 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan evliliÄŸi Ã¼Ã§ yÄ±l sonra bitti. Buna aralarÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼rel farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±n neden olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Derya ArbaÅŸ'Ä±n, Nihat Polat ile yaptÄ±ÄŸÄ± bu evliliÄŸin, yÄ±llar sonra ekrana gelen AsmalÄ± Konak dizisine de esin kaynaÄŸÄ± olduÄŸu konuÅŸuldu bir dÃ¶nem.

ABD'de resim ve heykel eÄŸitimi alan Derya ArbaÅŸ, 1992 yÄ±lÄ±nda bir Hollywood klasiÄŸi olan RÃ¼zgar Gibi GeÃ§ti'nin (Gone With The Wind) filminin devamÄ± olmasÄ± planlanan Scarlett'Ä±n seÃ§melerine katÄ±ldÄ±.

HEYECANLA BAÅžLADIÄžI PROJE Ä°PTAL EDÄ°LDÄ°

Bir Scarlett AranÄ±yor adlÄ± yarÄ±ÅŸmanÄ±n TÃ¼rkiye elemelerinde gÃ¼Ã§lÃ¼ rakiplerini geride bÄ±rakarak elemeyi geÃ§ti. Sonra ABD'ye gitti aynÄ± proje iÃ§in. Oradaki finalde ilk Ã¼Ã§e girmeyi baÅŸardÄ±. Fakat proje iptal edildi ve bir mini dizi olarak Ã§ekildi.

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Derya ArbaÅŸ hayatÄ±nÄ±, bir ayaÄŸÄ± ABD'de bir ayaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. 1994 yÄ±lÄ±nda yÃ¶netmenliÄŸini AtÄ±f YÄ±lmaz'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± Gece, Melek ve Bizim Ã‡ocuklar filminde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Ã‡ekimler bitince yine ABD'ye dÃ¶ndÃ¼....

Ä°ki yÄ±l sonra bu kez Ã‡Ä±lgÄ±n Badiler filmi iÃ§in TÃ¼rkiye'de aldÄ± soluÄŸu. Bir yÄ±l sonra da ABD'de Hang Your Dog In The Wind filminde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Derya ArbaÅŸ, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce yine TÃ¼rkiye'de Kerem AlÄ±ÅŸÄ±k ile birlikte GÃ¼nah adlÄ± dizide kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.





DEDESÄ°NDEN BÄ°RKAÃ‡ GÃœN SONRA O DA HAYATA VEDA ETTÄ°

ArbaÅŸ, 2003 yÄ±lÄ±nÄ±n 16 Ekim gÃ¼nÃ¼ dedesi Ã¼nlÃ¼ ressam Avni ArbaÅŸ'Ä± kaybetti. Onun cenaze tÃ¶renine katÄ±lmak iÃ§in TÃ¼rkiye'ye geldi. DÃ¶rt gÃ¼n sonra da ABD'deki evine dÃ¶ndÃ¼.

AslÄ±nda bambaÅŸka bir planÄ± vardÄ±. TÃ¼rkiye'ye dÃ¶necek ve dedesinin evine yerleÅŸecekti. Ama olmadÄ±... 22 Ekim'de geÃ§irdiÄŸi bir kalp krizi nedeniyle hayata veda etti....

Los Angeles polisi yaptÄ±ÄŸÄ± otopsi sonucunda ArbaÅŸ'Ä±n kanÄ±nda toksik maddeler bulunduÄŸunu belirtti. Fakat hem annesi Zerrin ArbaÅŸ hem de o dÃ¶nemdeki sevgilisi genÃ§ oyuncunun uyuÅŸturucu kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Zerrin ArbaÅŸ, kendi ailesinde kadÄ±nlar arasÄ±nda kalp krizinden Ã¶lÃ¼mÃ¼n yaygÄ±n olduÄŸunu bunun genetik bir sorun olabileceÄŸini belirtti.





HAYATA TUTUNSAYDI BÄ°RKAÃ‡ GÃœN SONRA DOÄžUM GÃœNÃœNÃœ KUTLAYACAKTI

TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n yosun gÃ¶zlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± henÃ¼z 35 yaÅŸÄ±nda bu dÃ¼nyadan ayrÄ±ldÄ±.

Son yolculuÄŸuna ilk olarak ABD'de babasÄ±nÄ±n mensup olduÄŸu KÄ±zÄ±lderili toplumunun geleneklerine gÃ¶re uÄŸurlandÄ±. ArdÄ±ndan bir tÃ¶ren de TÃ¼rkiye'de yapÄ±ldÄ±.

YaÅŸasaydÄ± sadece birkaÃ§ gÃ¼n sonra yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutlayacak olan Derya ArbaÅŸ'tan geriye gÃ¼zel gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ ve oynadÄ±ÄŸÄ± filmler kaldÄ±.

Derya ArbaÅŸ, annesi Zerrin ArbaÅŸ'a olan benzerliÄŸiyle dikkat Ã§ekiyordu.Â

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