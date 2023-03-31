Türk şefe iki Michelin yıldızı

Haberin Devamı

Dünyadaki gururumuz Türk şef Ahmet Dede, iki Michelin yıldızıyla ödüllendirildi. Önceki gece İngiltere’de düzenlenen ve Büyük Britanya ile İrlanda’daki restoranlara takdim edilen Michelin Ödülleri Töreni’nde, “Dede Restoran” da iki yıldızla taçlandırıldı.

Türkiye’de yakından tanınan ve hatta geçtiğimiz aylarda TV8’de yayınlanan MasterChef programına katılarak yarışmacılara eğitim veren Ahmet Dede’nin sahibi olduğu restoran, İrlanda’nın Baltimore kasabasında.

Haberin Devamı

Bu balıkçı kasabasında harikalar yaratan Ahmet Dede, şef olarak ilk yıldızını 2018 yılında kazanmıştı.

Ünlü şef, “MasterChef” yarışmasına da konuk olmuştu.

“Dede”nin iki yıldız kazanmasıyla başarısının tesadüf olmadığını kanıtlayan ünlü şef, Michelin müfettişi tarafından şu sözlerle takdir edilerek, göğsümüzü bir kez daha kabarttı: “Şef Ahmet Dede’nin Türk kökleri, onun enfes mutfağının temelini oluşturmaktadır. Mutfaktaki dokuz kişilik ekibinin tamamı Türkiye’den ve Ahmet’in kişiliği, yaratıcı ama özgün her yemeğine nüfuz ediyor.” Tebrikler ve bu büyük başarıya alkışlar...

Baba oldu

Türkiye’de kamuoyunun “Ece Sükan’ın eşi” olarak tanıdığı modacı Ümit Benan baba oldu.

İtalya’da yaşayan Benan’ın ünü Türkiye sınırlarının dışında. Sükan’dan 2017’de ayrılan ünlü modacı, geçtiğimiz günlerde baba oldu. Milano’da Maia adında bir kızı dünyaya gelen Ümit Benan, kızının ve İtalyan eşinin yüzünü göstermedi ama hastaneden bir paylaşım yaparak altına duygusal bir not yazdı: “Aşkım hayatıma hoş geldin, seni uzun zamandır bekliyordum. Annen olarak harika bir insan seçtin, o senin her şeyin olacak. Seni şimdiden seviyorum.” Güle güle büyüsün Maia...

Haberin Devamı

Kuzenler Japonya’da

Sabancı Ailesi’nin yeni nesil yöneticileri tatil için Japonya’ya gitti. Fethi, Kerem Kamışlı kardeşler, kuzenleri Kerim Sabancı ve yakın dostları Sadık Gündemir ile birlikte Tokyo’ya uçtu.

Tamamen tatil amaçlı Tokyo’ya giden grup, turistik yerleri gezdi. Tabii ki Japonya’ya gitmişken, anavatanında suşi yemeden dönmek olmaz! Dünyada “suşinin tanrısı” olarak anılan Jiro Ono’nun meşhur restoranı Sukiyabashi Jiro’ya giden arkadaşlar, ustayla tanışarak spesiyalitelerinin tadına baktı. 1 hafta boyunca Tokyo’yu gezen grup, hafta sonu İstanbul’a dönüyor.

Haberin Devamı

Harry Potter kasabasında tatil

Başak Dizer Tatlıtuğ’la ortak olduğu styling ajansı Room’un yanı sıra kendi markası Direct Message ile tasarımlar yapan Deniz Marşan, dinlenmek için İngiltere’ye gitti.

İngiltere’de yaşayan arkadaşı Selen Appleton’u ziyaret eden Marşan, Harry Potter filmini andıran kasabaları gezerek, takipçileriyle paylaştı. Yakın arkadaşı ve onun eşiyle keyifli zaman geçiren ünlü tasarımcının İngiltere tatili devam ediyor.

Ramazan sohbetleri

Türk Lezzet Müzesi restoranlarında, ramazan ayı boyunca geleneksel lezzetler sunulan 42 Maslak’ta unutulmaz gurme iftarlar ve müzik dinletileri düzenleniyor.

Haberin Devamı

Her gün üç müzisyenle yapılan canlı ramazan dinletilerinin yanı sıra her salı sunucu Ertan Özyiğit ve cuma günleri Tamer Levent’in moderatörlüğünde alanında ünlü konuklarla ufuk açan söyleşiler gerçekleştiriliyor. Önceki gün Nükhet Duru’yu ağırlayan Levent, bu akşam da ressam Ahmet Güneştekin’le sanat konuşacak.