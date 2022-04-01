Türk oyuncuların Londra çıkarması

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Pandemi nedeniyle üç yıldır yapılamayan “Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali”ne katılan oyuncular, 3 Nisan’a kadar devam eden etkinlikte Londra’daki hayranlarıyla bir araya gelecek.

İngiltere’de sosyal hayatın yeniden hareketlenmesiyle organize edilen festivalde bazı oyuncular atölyeler düzenleyecek ve bazı oyunlar da İngilizce altyazılı olarak sahnelenecek.Bu gece yapılacak galada ise yıldızlar geçidi yaşanacak.

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Millfield Theatre’da düzenlenecek galaya; Afra Saraçoğlu, Demet Evgar, Cansel Elçin, Meltem Cumbul, Necmettin Çobanoğlu, Nurgül Yeşilcay, Ferhat Göçer, Yekta Kopan, Ayçe Abana, Volkan Yosunlu ve Burcu Tuna katılacak.

Maldivler’de romantik kutlama

Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman ve klinik psikolog eşi Pınar Ataman, evliliklerinin ikinci yıl dönümünü Maldivler’de kutladı. İki yıl önce Gülseren Budayıcıoğlu ve Semih Baskan’ın nikah şahitliğinde görkemli bir düğünle evlenen çift, balayını da Maldivler’de yapmıştı. İki yıllık pandemi arasından sonra yeniden Maldivler’e uçan Ataman çifti, uçsuz bucaksız sahillerde romantizm dolu anlar yaşadı.

Modellikte de iddialı

Başarılı oyuncu Berna Keskin, modelliğe el attı. Kadınları Yaşatma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği ile Çırağan Musiki Derneği’nin birlikte düzenlediği “Başarılı Kadınlar Onur Ödülü Töreni”nde gerçekleşen gelinlik defilesinde sahneye çıkan Berna Keskin, setlerdeki başarısını podyuma taşıdı. Keskin, Derya Şen Oyunculuk Akademisi’ndeki başarısıyla da törende ödüle layık görüldü. Gecede Derya Şen Oyunculuk Akademisi adına oyuncu Derya Şen Akbacak da ödül aldı.

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‘E-spor’a yatırım yaptı

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, pandemi döneminin getirdiği kapanmada yoğun temposunu azalttığında teknolojik trendleri radarına almış.

Bir süre önce İstanbul’74 ile podcast serisine başlamıştı. Şimdi de bir e-spor takımına yatırım yapmış.

2016’da Hakan Baş ve Kaan Karamancı’nın kurduğu Türk e-spor kulübü SuperMassive’e yatırım yapan Özalp, teknoloji fonlarıyla görüşmelerini de sürdürüp, yeni teknolojiler konusunda araştırmalar yapıyormuş. Belli ki teknoloji alanındaki yatırımlarına devam edecek…

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New York’tan İstanbul’a…

Saadet Özsırkıntı, Gökçe Akyıldız, Gamze Erçel ve Mihre Çelikkol gibi ünlü isimler, Nine West’in Soho House’da düzenlediği yeni sezon lansman davetinde bir araya geldi. FLO Pazarlama ve Büyüme Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Kunt’un ev sahipliğinde yapılan davette, markanın New York podyumlarından İstanbul’a taşıdığı 2022 İlkbahar / Yaz Koleksiyonu büyük ilgi gördü.



