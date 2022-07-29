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Oyuncu Esra Dermancıoğlu, önceki akşam bir erkek arkadaşı ile Arnavutköy’de görüntülendi.

Yeni bir projeye başlayacağını söyleyen oyuncu, “Dijital platforma bir proje düşünmüyorum. Çünkü televizyonla arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Oyuncu, “Tüm mal varlığınızı otelde kalarak bitirdiğiniz doğru mu?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Artık otelde kalmıyorum. Çünkü tüm mal varlığım bitti.” Oyuncu yanındaki erkek arkadaşı hakkında sessiz kaldı.

PARAYLA ARAM KÖTÜ!

Daha önce verdiği bir röportajda 'parayla aram kötü' diyen Dermancıoğlu şunları söylemişti:

Parayla ilişkim çok kötü, tutamıyorum. Gördüğüm an harcıyorum, seyahate çok para harcıyorum. Bazen İstanbul’da otellerde kalıyorum. Oralara çok para harcıyorum, Çok iyi geliyor bana… İyi hissediyorum, otellerin kokusunu seviyorum. Alışverişe para harcamak boş iş… Asla harcamam, rahat rahat geziyorum.

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ESTETİK PAYLAŞIMI GÜLDÜRDÜ

Esra Dermancıoğlu, sosyal medyada esprili bir video paylaştı. Fön makinesini yüzüne tutan oyuncu, şöyle dedi: “Estetiğe para veremeyenlere özel yöntem. Sanatçının görevi halkı bilinçlendirmektir.”