Esra Dermancıoğlu'nun bilinmeyenleri: Sen beni mi aldatıyorsun?

17 yaşımda bir kızım var. Bugüne kadar magazinde görmediniz. Sosyal medyaya da çok koymuyorum. Z kuşağı kendisi çok seviyorum. Ben İstanbul’da büyüdüm. Fenerbahçe’de doğdum, sonra Nişantaşı’nda yaşadım. Çok acılı bir hayatım yok.
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ALDATMA KONUSU DRAM HALİNE GETİRİLDİ
Bir kadın ve bir adam sonsuza kadar beraber kalmak istemeye bilir. Adam başkasını ister, kadın başkasını ister… Aldatma konusunun Türkiye’de bu kadar büyütülüp dram haline getirilmesi çok sinirimi bozuyor. Çok sıkışmış bir şey… İletişim yok bu konuda.
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Bir erkek rahatlıkla bir kadına gidip, ‘benim de canım başka kadınları çekiyor, biz bunu nasıl hallederiz’ dese Türkiye’de kaç kadın ‘gerçekten mi, ne bileyim ben şimdi’ şeklinde konuşabilir? Konuşamadığı zaman işte aldatma, arkadan iş çevirme oluyor.
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EŞİM BANA BUNU SÖYLEDİ
Dermancıoğlu, eşinin kendisini aldattığını şu sözlerle anlattı: "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece arkadaşlarımız gitti, berjerde oturuyoruz. Birden, 'Bir şey mi oldu, sen beni aldatıyor musun?' diye sordum ‘evet’ dedi. Sonra oturup konuştuk ve boşandık. Şimdi çok tatlıyız, kızımın babası çok da şeker bir adam… Sıkılmış! Sıkıldık zaten birbirimizden o daha dürüstçe davrandı. Konuşmak tatlı bir şey, iletişim çok önemli. İstediğime aşık olur, istediğim gibi dans ederim çok da güzelim.
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PARAYLA ARAM KÖTÜ
Oyunculuğu çok komik buluyorum. Arada dizilere bakıyorum izleyip oyunculuklara gülüyorum. Bana da gülebilirler. ‘Mukaddes’ karakteri en sevdiğim işti. İlk projemdi Beren’ciğim oradan bana bir armağan…
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Parayla ilişkim çok kötü, tutamıyorum. Gördüğüm an harcıyorum, seyahate çok para harcıyorum. Bazen İstanbul’da otellerde kalıyorum. Oralara çok para harcıyorum, Çok iyi geliyor bana… İyi hissediyorum, otellerin kokusunu seviyorum. Alışverişe para harcamak boş iş… Asla harcamam, rahat rahat geziyorum. Göğüs dekoltesini seviyorum.