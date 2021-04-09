Esra Dermancıoğlu'nun bilinmeyenleri: Sen beni mi aldatıyorsun?

EŞİM BANA BUNU SÖYLEDİ Dermancıoğlu, eşinin kendisini aldattığını şu sözlerle anlattı: "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece arkadaşlarımız gitti, berjerde oturuyoruz. Birden, 'Bir şey mi oldu, sen beni aldatıyor musun?' diye sordum ‘evet’ dedi. Sonra oturup konuştuk ve boşandık. Şimdi çok tatlıyız, kızımın babası çok da şeker bir adam… Sıkılmış! Sıkıldık zaten birbirimizden o daha dürüstçe davrandı. Konuşmak tatlı bir şey, iletişim çok önemli. İstediğime aşık olur, istediğim gibi dans ederim çok da güzelim.