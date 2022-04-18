Tüm gözler üzerinde... Bebek’te 16 milyonluk şov

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Bebek’te 16 milyonluk şov

Dilay Korkmaz’la ilişkisi bir kez daha sona eren Faruk Sabancı, önceki gece Bebek Lucca’daydı. Mekandan arkadaşlarıyla ayrılan Sabancı, onlarla birlikte Lamborghini’sine bindi. ‘Urus’ model lüks aracın fiyatı 16 milyon lira civarında.

Faruk Sabancı, sarı renkli lüks aracıyla trafikte dikkatleri üzerine çekti.

Bebek göründü

4 aylık hamile olan Demet Evgar, ayna karşısında çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan ünlü oyuncunun göbeğinin iyice belirginleştiği görüldü.

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23 yıldır el ele

“Yarım Elma” dizisindeki ‘Yonca’ rolüyle hafızalara kazınan Janset Paçal, önceki akşam sevgilisi Tarkan Gözübüyük ile Asmalımescit’te görüntülendi.

Fotoğraflarının çekildiğini fark edince şaşkınlık yaşayan Paçal ve Gözübüyük, muhabirlere “Arkadaşlar bizi bu saatte, bu halde nasıl tanıdınız?” diye sordu. Çift, sorular üzerine “Her şey yolunda. Gördüğünüz gibi 23 yıldır el eleyiz. Bugün de biraz eğlenelim istedik, şimdi eve dönüyoruz” dedi. (Behlül AYDIN)

Kurt Efe’ye ziyaret

Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe geçen cuma dünyaya geldi. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ertesi gün çifti hastanede ziyaret etti.

İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan ve 8 aylık hamile olan Kobal, sorular üzerine “Hamilelik süreci güzel gidiyor. Son aydayız. Her şey yolunda” dedi. (Behlül AYDIN)

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Paris dönüşü Bebek turu

Birlikte çıktıkları Paris tatilinden dönen Demet Şener ve Tolga Arman önceki gün Bebek’teki Lucca adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Şener, sorular üzerine “Her şey çok güzel gidiyor. Güzel bir Paris tatilimiz oldu. Çok eğlendik, bolca da gezdik. İşlerimden dolayı İstanbul’a döndük” dedi. (Behlül AYDIN)

Gördüğünüz gibi yüzüm aynı

Geçtiğimiz ay Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren şarkıcı Berksan, operasyonun ardından ilk kez objektiflere takıldı. Önceki gün City’s Nişantaşı çıkışında görüntülenen şarkıcı, operasyonun ardından yüzünde bir değişiklik olmadığını söyledi ve konu hakkında kendisine olumsuz yorumlar yapanlara sitem etti: “Çok abarttılar. Çok sıradan bir operasyon. Gördüğünüz gibi yüzüm aynı.”

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Karan 3 yaşında

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan 3 yaşına girdi. Çift, oğullarının doğum gününü yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Partide çekilen kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Yönetmen oldu

Fadik Sevin Atasoy, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve İKSV ortaklığında 41’inci İstanbul Film Festivali kapsamında, City’s Nişantaşı CineWAM sinemalarında yapılan gösterimleri izledi. Yurtdışı festivalleri için kendisinin yönettiği kısa film olduğunu söyleyen oyuncu, “Benim yönettiğim bir kısa film var onu yurtdışında birçok festivale gönderdik, inşallah iyi haberler alacağız” dedi.

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11 yıldır Amerika’da yaşayan ve oyunculuk yapan Fadik Sevin Atasoy “Yurtdışında oyunculuk yapmak zor mu?” sorusuna “Oyunculuk mesleği her yerde zor. Ama hiç zorlanmadım aslında Amerika’da. Benim için şahane geçti 11 yıl” dedi.

Gala için kıyafet baktı

Aslıhan Karalar önceki gün Nişantaşı’ndaydı. “Aynasız Haluk” adlı komedi filminde rol alan oyuncu, 27 Nisan’da yapılacak gala için kıyafet bakmaya çıktığını söyledi. Karalar, “Çok güzel bir projede yer aldım. Tolgahan Sayışman ve Erdal Özyağcılar gibi usta oyuncularla birlikte oynadığım için de kendimi şanslı hissediyorum” dedi.

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19 yıl sonra yeni şarkı

Seçkin Piriler, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Piriler “2003 yılında çıkarmış olduğum ‘Kırmızı Pabuçlar’ albümünden sonra tekrar bir şarkı çıkarmak için çalışmalara başladım. Yaz aylarının sonuna doğru yetiştirmeye çalışıyorum. Anadolu rock tarzında olacak” dedi. (Behlül AYDIN)