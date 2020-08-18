Tuba BÃ¼yÃ¼kÃ¼stÃ¼n, iddialara sosyal medya hesabÄ±ndan yanÄ±t verdi.

"Delirdiniz herhalde! Nereye saldÄ±racaÄŸÄ±nÄ±zÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±nÄ±z! Bu kadar kolay mÄ± insanlarla oynamak! Biraz gÃ¶z atÄ±n vicdanÄ±nÄ±za, hala iÃ§inde bir ÅŸeyler kaldÄ± mÄ± diye! Ã‡Ã¼nkÃ¼ vicdanÄ±n varsa insansÄ±ndÄ±r..."

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BU Ã–ZLEMLE NE YAPACAÄžIZ?

Tuba BÃ¼yÃ¼kÃ¼stÃ¼n, sosyal medya hesabÄ±ndan bu fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸarak " BazÄ± insanlarla kendini oÌˆzguÌˆr hissedersin, bazÄ± yerler sana orada bir parcÌ§an varmÄ±sÌ§ duygusu verir. YÄ±l 2016 Pietrasanta , bir doÌˆnemin sonu, yeni bir doÌˆnemin basÌ§Ä±ndayÄ±m. 1 ay gibi yogÌ†un gecÌ§en 1 hafta. Daha sÌ§ehre girerken buradan bir iz istiyorum , doÌˆvme yaptÄ±racagÌ†Ä±m ben bu sÌ§ehirde duygusu.. Sabah kahvaltÄ±larÄ±, bisiklet ile 20 dakika denize inmeler, sakinlik ve oÌˆzguÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆn hafifligÌ†ine esÌ§lik eden bir dost Merve Hasman onun naif kamerasÄ±ndan ben.. OÌˆzledim... GittikcÌ§e uzaklasÌ§tÄ±rÄ±yorlar mesafeleri. Bu oÌˆzlemle ne yapacagÌ†Ä±z? " yazdÄ±.