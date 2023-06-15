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Torun sevgisi ünlü çiftin en büyük mutluluğu: Bu hayatımızın en önemli rolü!

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#Tom Hanks#Rita Wilson#Torun Sahibi Olan Ünlüler
Torun sevgisi ünlü çiftin en büyük mutluluğu: Bu hayatımızın en önemli rolü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 16:23

Hollywood’un “altın çifti” Tom Hanks ve Rita Wilson, sektörde kazanmadık ödül bırakmayan, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı ikililerinin başında geliyorlar. Ancak aldıkları hiçbir ödül onlar için hayatın kendilerine verdiği “en büyük” ödülden kıymetli değil.

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Oscar, Altın Küre, Emmy, BAFTA… Tom Hanks’in bugüne kadar aday olup da bir ödülü alamadan evine döndüğü Hollywood’da nadir görülen bir durum. 40 yıldan fazladır sürdürdüğü kariyerinde en büyük başarılara imza atan Tom Hanks, bir yandan da oynadığı filmlerin kazandığı gişe hasılatları düşünülünce Hollywood’un gerçekten de en “bereketli” oyuncularının başında geliyor.

Torun sevgisi ünlü çiftin en büyük mutluluğu: Bu hayatımızın en önemli rolü
Tom Hanks ve Rita Wilson'ın 4 çocuğu bir arada: Elizabeth, Colin, Chet ve Truman

Tom Hanks, 1988’den beri yani tam 35 yıldır kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Rita Wilson’la evli. Wilson da sayısız filmde rol almış, tiyatro oynamış hatta başarılı da bir şarkıcılık kariyeri olan Hollywood’un bir başka güçlü ismi. Son yıllarda yapımcılık yapan Rita Wilson kariyerine eklediği bu son halkayla birlikte başarısını girerek artırıyor.

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Ancak ikisi de 66 yaşında olan ünlü çifte sorarsanız hayattaki en büyük başarıları bu saydıklarımız değil… Oscar’lı yıldız Tom Hanks’in önceki evliliğinden 45 yaşında Colin adında bir oğlu ve 41 yaşında Elizabeth adında bir kızı var. Rita Wilson ve Tom Hanks’in de yıllardır sağlam bir kale gibi yıkılmadan ayakta kalan mutlu evliliklerinden 32 yaşında Chet ve 27 yaşında Truman adında iki oğlu oldu.

Torun sevgisi ünlü çiftin en büyük mutluluğu: Bu hayatımızın en önemli rolü
Tom Hanks ve ortanca torunu Charlotte

Rita Wilson’ın Tom Hanks’in başka anneden doğan çocuklarına da yıllarca annelik yaptığını ve onları kendi çocuklarından ayırmadığını eklemiş olalım. Artık çoğu yaşıtları emekli olmuşken harıl harıl çalışmaya devam eden Hanks ve Wilson çiftinin artık en büyük mutluluk kaynağı torunları.

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Çiftin en büyük oğlu Colin’in iki, ortanca oğulları Chet’in de bir kızları var. Böylece ünlü çift aynı anda üç torunlarıyla birlikte dünyanın en büyük mutluluklarından birini tadıyorlar. Babaanne ve dede olmayı “hayatlarının en büyük rolü” olarak gören Tom Hanks ve Rita Wilson, çalışmalarından kalan tüm vakitlerini torunlarına ayırıyor.

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Rita Wilson, torunlarının gözünde sevilen bir büyükanne olmanın sonsuz bir mutluluk kaynağı olduğunu söylerken iyi bir babaanne ve dede olmanın en büyük sırrının “o küçük afacanları” çok sevmek ve onların sevdikleri oyunları onlarla oynamak olduğunu söylüyor. Hemen araya giren Tom Hanks ise hemen 35 yıllık eşinin düzeltiyor: “Onlar afacan değil, muazzam birer küçük hanım”.

Torun sevgisi ünlü çiftin en büyük mutluluğu: Bu hayatımızın en önemli rolü
Rita Wilson iyi bir babaanne olmanın sırlarını veriyor ancak oğullarının anlattığına göre Hanks ve Wilson torunlarını epey şımartıyorlar... 

Özel hayatları konusunda pek de açık konuşmayı sevmeyen Hanks ve Wilson çiftinin nasıl birer babaanne ve dede olduğuyla ilgili bilgiyi de oğulları Colin, şakayla karışık şekilde şöyle anlatıyor:

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“Keşke annem ve babam çocukların uyku saatlerine biraz daha dikkat etseler. Üstelik dedeleri onlara çok fazla şeker yediriyor, sonra da çocuklar kontrolden çıkıyor. Keşke şu kalın camlı gözlükleri olan huysuz babaanne ve dedelerden olsalardı, acaba işimiz öyle daha mı kolay olurdu diye düşünüyorum bazen…”

Torun sevgisi ünlü çiftin en büyük mutluluğu: Bu hayatımızın en önemli rolü
Rita Wilson, 2019'da Hollywood Walk of Fame'deki yıldızına kavuştuğunda yanında en küçük torunu Michaiah da vardı

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#Tom Hanks#Rita Wilson#Torun Sahibi Olan Ünlüler

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