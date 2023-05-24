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Tom Hanks’i daha önce hiç böyle görmediniz… Cannes’da gergin anlar: Kırmızı halıda öfkeden gözü döndü!

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#Tom Hanks#76. Cannes Film Festivali#Rita Wilson
Tom Hanks’i daha önce hiç böyle görmediniz… Cannes’da gergin anlar: Kırmızı halıda öfkeden gözü döndü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 13:44

76. Cannes Film Festivali tüm görkemiyle devam ediyor. Dünya prömiyerini yapan yılın en iddialı filmlerinin gösterimleri ve elbette en ışıltılı halleriyle kırmızı halıda boy gösteren sayısız yıldızın yarattığı heyecan bu haftanın son gününe kadar sürecek.

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Cannes kırmızı halısının dünkü konuğu festivalin ağır toplarından Asteroid City filmiydi. Wes Anderson’ın yönettiği yılın en merakla beklenen filminin galası elbette ünlü akınına uğradı. E nasıl uğramasın zaten? Tom Hanks, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Steve Carell, Matt Dillon, Maya Hawke ve daha sayısız yıldızı kadrosuna toplayan bir filmin böylesi ilgi görmemesi şaşırtıcı olurdu.

Tom Hanks’i daha önce hiç böyle görmediniz… Cannes’da gergin anlar: Kırmızı halıda öfkeden gözü döndü
Scarlett Johansson, zarif pembe elbisesi ve sırtındaki dövmeleri sergilediği ölçülü dekoltesiyle gecenin yıldızlarındandı

Scarlett Johansson, Tom Hanks, Bryan Cranston, Adrien Brody yıldızlar kırmızı halıda göründüğünde her Cannes galasında olduğu gibi arka arkaya patlayan flaşlar, etrafta toplanan hayranların sevgi seli, ayak üstü verilen ufak röportajlarla her şey olağan akışında görünüyordu dün akşam da. Filmde oyuncu ve yapımcı eşi Rita Wilson’la rol alan Tom Hanks’in de neşesine diyecek yoktu.

Tom Hanks’i daha önce hiç böyle görmediniz… Cannes’da gergin anlar: Kırmızı halıda öfkeden gözü döndü
Yıldızlarla dolu kadrosuyla yılın merakla beklenen filmi olan Asteroid City'nin galası böyle renkli görüntülerle başladı

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Yönetmen Wes Anderson’la, rol arkadaşları Scarlett Johansson ve Adrien Brody ile sürekli şakalaşan, etrafa el sallayan, eğlendikleri anlarda kendi selfie’lerini çeken Tom Hanks onu her zaman görmeye alıştığımız gibiydi yani. Ancak bir anda ne olduysa ortalık karıştı ve bir kırmızı halı geçişinde çok da şahit olamayacağımız sahneler filmin galasına damga vurmuş oldu.

Tom Hanks’i daha önce hiç böyle görmediniz… Cannes’da gergin anlar: Kırmızı halıda öfkeden gözü döndü
Tom Hanks ve eşi Rita Wilson yıllar sınra aynı filmde birlikte kamera karşısına geçmenin heyecanını taşıyordu ve ikisi de gecenin başında çok mutluydu

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Üstelik de kendisini hiç o şekilde görmeye alışkın olmadığımız Tom Hanks’in karelerce fotoğrafa yansıyan öfkeli tavrı herkesi büyük bir şoka soktu. Tom Hanks ve Rita Wilson, bir anda, yanlarına gelen ve üzerindeki smokin ve papyona bakılırsa festival görevlisi olduğu düşünülen genç bir erkekle tartışmaya başladı. Görevli adamın belki de o anda yaşanan istenmeyen bir durumu engellemeye çalışarak çiftin yanına gittiği düşünülüyor.

Tom Hanks’i daha önce hiç böyle görmediniz… Cannes’da gergin anlar: Kırmızı halıda öfkeden gözü döndü
Bir anda her şey değişti... Başta da Tom Hanks'in yüz ifadesi

Ancak konu her ne ise çözüleceği yerde daha da büyüdü ve Tom Hanks ve Rita Wilson bu kişiyle kavga etmeye başladı. Rita Wilson’ın bir yandan Tom Hanks’i sakinleştirmeye çalıştığı bir yandan da karşılarındaki kişiyle sinirli bir şekilde konuştuğu görüldü. Tom Hanks’in fotoğraflara yansıyan haliyse çok daha ürkütücü görünüyordu.

Tom Hanks’i daha önce hiç böyle görmediniz… Cannes’da gergin anlar: Kırmızı halıda öfkeden gözü döndü
Yaşanan tartışmanın nedeni bilinmiyor ancak taraflar başta durumu yatıştırmaya çalışırken her şey daha da kötüye gitti ve bu görüntüler ortaya çıktı

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Uzun süre kendini sakinleştiremeyen Hanks’in görevliye parmaklarını salladığı, eşi tarafından zor zapt edildiği ve öfkesini bir türlü kontrol edemediği yaşanan tartışmanın her anında açık seçik ortadaydı. Dün akşamki gala ve kırmızı halı çok uzun yıllardır sürdürdüğü oyunculuk kariyerinde adını zirveye altın harflerle yazdıran Tom Hanks’in katıldığı ne ilk ne de son etkinlik. Üstelik kendisi her zaman beyefendiliği, nezaketi ve güler yüzlülüğüyle tanınan bir isim.

Tom Hanks’i daha önce hiç böyle görmediniz… Cannes’da gergin anlar: Kırmızı halıda öfkeden gözü döndü
Yıllardır dünyanın gözünün önünde olan Tom Hanks'i daha önce böyle sinirli gören pek olmamıştı, görüntüler herkesi şaşkına çevirdi

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Hal böyle olunca da dün akşam yaşanan bu sebebi bilinmeyen kavga anı ve yaşanan sahneler herkesi şaşkına çevirmiş durumda. Fotoğrafları ortaya çıkıp herkesin diline düşen bu tuhaf anlarla ilgili olarak basın kuruluşları hemen Tom Hanks’in basın temsilcilerine ulaşmaya çalıştı ancak henüz ne aktörden ne de temsilcilerinden henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.

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#Tom Hanks#76. Cannes Film Festivali#Rita Wilson

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