Toplu taşımadan lüks villaya...Yiğit Kirazcı'nın hayatı nasıl değişti

◊ “Aşk Tesadüfleri Sever 2” filminiz vizyonda. Gerçekten aşk tesadüfleri sever mi?

- Valla aşk tesadüfleri sever, sanırım tesadüfler de aşkı sever. Çok güzel ve naif bir film oldu. Senaryoyu kabul etmemde hem kadronun, hem de senaryonun büyük payı var.

Ama en büyük rol tabii ki senaryonun. Senaryoyu okuduktan sonra iki taraf arasındaki aşka bakış, insanların yaşantılarını algılama şekilleri, bireyselliğin insan ilişkilerine ne yaptığına dair detaylar üzeirne çok düşündüm. Özellikle 1963 ile 2011 yılları arasında ilişkilerin değişimi çok çarpıcı. Kerem’in sorunlu bir adam olup bağlanma probleminin asıl nedeninin baba problemiyle alakalı travma olması beni çok etkiledi.

◊ Seyirci bu filme neden gelmeli?

- Çünkü güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Eskinin güzelliğini hiç görmediğimiz için nostaljik bir üzüntü yaşayabilir. Genç insanlar için de zamanında aşkın ne olduğunu anlamak için güzel bir deneyim olacağını düşünüyorum.





“HİZMETÇİLER” İZLEYİCİYİ

İÇİNE ÇEKECEK

◊ Yeni bir diziniz var “Hizmetçiler”. Kanal D ekranlarında yakında başlayacak. Dizinin çekimleri nasıl gidiyor ve nasıl bir karakter olarak karşımıza çıkacaksınız?

- Dizinin heyecanı ve çekimleri inanılmaz iyi bir durumda. Yönetmenimiz Metin Balekoğlu ile 2011-2012 senesinde başka bir filmde çalışmıştık. Kadrodan Seçkin Özdemir’le arkadaşlığımız 15 yıla dayanıyor. Beraber toplu taşıma kullanarak oyuncu seçmelerine giderdik. Birbirimizin ezberini tutardık.

O zamanlar aynı ajanstaydık. Yıllar sonra bir baktık ki yan yana 2 erkek başrol olarak aynı dizide okuma provasındayız. Birbirimizi görünce ‘’Vay be oğlum, hatırlıyor musun’’ falan diye eski anıları konuştuk.

Belli bir zamandır da görüşmüyorduk. Herkesin hayatı kendine göre devam etti. Şimdiyse 15 senelik bir arkadaşımla kavuşmuş oldum.

Onun dışında senaryomuz çok güzel, çok kadın hikayelerimiz var. Sadece birkaç kişinin etrafında dönen bir dizi değil. İzleyiciyi içine çekecek, daha fazla empati kuracakları bir hikayemiz var. Setteki atmosferimiz çok güzel, insanlar birbiriyle iyi anlaşıyor. Aramızda daha tecrübeli olan arkadaşlarımız var. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Umarım seyirci de bizi sever.





AŞK, YAŞAM SEVİNCİDİR



◊ Çocukluk yıllarınız şimdiki hayatınızı nasıl etkiledi?

- İnanılmaz fırtınalı bir çocukluk geçirmedim. Ortalama her çocuk gibi mutluydum. Tek başıma iki oyuncakla ya da bir taşla saatler geçirirdim. Onlara kendi hayal gücümden hikayeler yazardım. Çocukluğumda geleceğimi etkileyen olumsuz bir olay yok. Ama babam çok çalışırdı, onu az görürdüm. İşi gereği bazen evde olmazdı ama onla da çok sevgi dolu ve iyi bir ilişkimiz vardı.

◊ Hayalinizdeki rol nedir?

- Sanırım en büyük hayalim kendi işimi yurtdışında yapıyor olmak. Ülkemizde de her zaman evrensel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yurtdışında ama başka tecrübeler yaşamak istiyorum. Başka dilde rol almak istiyorum. Kısaca yurtdışında oynamak çok istiyorum.

◊ Aşk sizin için ne anlam ifade ediyor?

- Aşk, yaşam sevinci gibi bir şey benim için. Güzel bir havaya şükretmek de aşk; köpeğime sarılmak, babama mutfaktan su getirmek de aşk. Olumlu olan her şey nerdeyse benim için aşkı ifade ediyor. Sevgiliye duyduğum duygudan ziyade sevinçle yaptığın her şey aşktır. İşime de aşığım. Sevdiğin şeye duyduğun tutkunun kendisidir aşk.



Sadece iyi bir oyuncu

olmak istiyorum



◊ Yiğit Kirazcı planları ve hedefleri olan bir oyuncu mudur? Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz?

- Tabii ki hedefim var ama hedeflerimin ne olduğu belli değil. Hayatta beklenti içine girmek istemiyorum. Çünkü beklenti içine girdiğiniz anda şimdiden uzaklaşıp geleceğin size karşı bir şeyler getirmesini umuyorsunuz. “Geçmişte bunları yaptım ve hak ediyorum, dolayısıyla şimdimin böyle olması gerektiği” gibi düşünceler silsilesi ile bazen karşılaşıyorum. Bunlar bana iyi gelmiyor. Dolayısıyla iyi bir oyuncu olmak istiyorum, olduğumdan daha da iyi olmak... Daha da çok öğrenmek istiyorum. Bunun için de ne yapmam gerekiyor; psikanaliz okumak, davranış bilimini anlamak. Böyle kendi kendime çıkardığım notlarım var. O yolda yürümeye çalışıyorum. Hayat ne getirir, ona kalmış. Ama ben iyi niyetli bir şekilde çalışmaya devam ediyorum.

5 yıl sonra kendimi nerede görüyorum; hiçbir fikrim yok. Ama yurtdışında çalışıyor olmayı çok isterim. Orada bizim anlayışımızı temsil etmek isterim. Yurtdışında işimle takdir ve kabul görmek isterim. Asla kibirli olmak istemem. Çok ünlü olayım ve kendimi şaşırayım istemem.



Kerem rolünün hikayesi



Yiğit Kirazcı’nın “Aşk Tesadüfleri Sever 2” filminde canlandırdığı Kerem, rolünün hikayesi ise şöyle: “Türk annesi ve Yunan babası küçük yaşta boşanınca, annesiyle Ankara’da büyür. Bazılarına göre bencil, bazılarına göre çapkın ama kafasına koyduğunu yapan, şeytan tüyü olan bir adamdır. Genelde anı yaşayan, söz vermekten, söz almaktan kaçınan biridir. Babaannesinden kalma tariflerle lezzetli mezeler hazırladığı bir Rum meyhanesi işletir. Defne’yle ilk tanıştığında, kendisinin de anlayamadığı bir çarpıntı yaşar. Bağlanmaktan kaçarken, Defne’den bir saniye ayrılmak istemez halde bulur kendini. Ama kendi ailesinin yaşadığı mutsuz evliliğin izleri, Kerem’in Defne’yle olan ilişkisinde yavaş yavaş kendini göstermeye başlar. Geç kalmadan kırıp döktüklerini onarmak ise onun sınavıdır...”