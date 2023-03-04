Ünlü oyuncudan acı haber geldi: Tom Sizemore 61 yaşında hayata veda etti

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UYKUSUNDA HAYATA VEDA ETTİ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Sizemore, yoğun bakıma alındığı ilk günlerde durumunun stabil olduğu açıklanmıştı. Fakat doktorları ailesine yaptıkları bilgilendirmede Tom Sizemore'un durumunda bir düzelme olmadığını açıklamıştı. Oyuncu, dün gece uykusunda hayata veda etti.

İKİZ OĞULLARI İLE KARDEŞİ YANINDAYDI

Acı haberi Tom Sizemore'un menajeri ve 15 yıllık arkadaşı Charles Lago duyurdu. Lago, son nefesini verdiği sırada Sizemore'un yanında 17 yaşındaki ikiz çocukları Jayden ve Jagger ile kardeşi Paul'ün de bulunduğunu söyledi. Lago, Tom Sizemore'un kendisi için sadece bir iş ortağı değil aynı zamanda çok iyi bir arkadaş olduğunu sözlerine ekledi.

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YOĞUN BAKIMDAYDI

Tom Sizemore, 18 Şubat'ta Los Angeles'taki South Main Street'deki apartman dairesinde bulunuyordu. Menajeri Charles Lago'nun o günlerde yaptığı açıklamaya göre Sizemore, anevrizmanın ardından bilincini kaybetti. Lago, yoğun bakımda tedavi altında bulunan Sizemore'un durumunun stabil olduğunu da açıklamasında belirtti.

Rol aldığı Black Hawk Down (Kara Şahin Düştü) Born on the Fourth of July (Doğum Günü Dört Temmuz) Natural Born Killers (Katil Doğanlar) Saving Private Ryan (Er Ryan'ı Kurtarmak) gibi filmlerle tanınan Sizemore, hastalandığı sırada Impuratus adlı filmde oynamaya hazırlanıyordu. Oyuncu, o yapımda bir dedektifi canlandıracaktı.

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEME GELİYORDU

Tom Sizemore, rol aldığı filmlerin yanı sıra özel hayatındaki skandallarla da biliniyordu. 2013 yılında hayatının önemli noktalarını anlattığı bir kitap yayınladı. Sizemore o kitabında 1992 tarihli Passenger 57 adlı yapımda birlikte oynadığı Elizabeth Hurley'e aşık olduğunu ve onunla bir ilişki yaşadığını söylemişti. Sizemore daha sonra 1996 yılında Maeve Quinian ile evlendi. Bu evlilik 1999 yılına kadar sürdü.

Tom Sizemore, hareketli özel hayatının yanı sıra kötü alışkanlıkları nedeniyle de zaman zaman basına konu oluyordu. Oyuncu, madde etkisi altında araç kullanmaktan gözaltına da alınmıştı.

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HAKKINDAKİ TÜM İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Detroit, Michigan'da bir hukukçu ve felsefe profesörü baba ile şehir konseyinin danışmanlarından olan annenin oğlu olarak dünyaya geldi Sizemore. Kariyerinin ilk dönemdeki filmleri arasında Oliver Stone'un Doğum Günü Dört Temmuz ve Katil Doğanlar adlı yapımlar yer alıyor. 1980'lerin ikinci yarısındaki bu filmlerden sonra Kevin Costner'ın 1994 tarihli Wyatt Earp adlı filmi için kamera karşısına geçti.

Sizemore en dikkat çekici çıkışını 1999'da Er Ryan'ı Kurtarmak filmiyle yaptı. 2000'lerde Pearl Harbour ve Kara Şahin Düştü adlı yapımlarda rol aldı. İki çocuk babası olduğu 2005 yılında ise Sizemore bazı skandallarla gündemde yer edindi. Ondan sonra da kariyeri bir sallantı geçirdi. Farklı kadınlarla özel hayatını gözler önüne seren bazı görüntüleri ortaya çıktı.

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2003 yılında aile içi şiddet nedeniyle göz altına alınan Sizemore; o dönemde bir yandan da kötü alışkanlıklarıyla gündeme geldi. 2010 yılında kariyerine geri döndü. Fakat karanlık olaylarla dolu geçmişi peşini bırakmadı. 2017 yılında, Katil Doğanlar filminin setinde 11 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddiaları ortaya atıldı. Bunların hepsini yalanladı.

Tom Sizemore, bütün bunların ardından bir de finansal sorunlar yaşadı. İki kez iflas açıkladı. Oyuncunun, bu sarsıntı nedeniyle servetinin büyük bölümünü yitirdiği elinde ise sadece 500 bin doları kaldığı belirtildi.