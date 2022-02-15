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Tarkan'ın yeni şarkısı tartışma konusu oldu! 'Geççek' diye şarkı adı olur mu?

#Geççek#Tarkan#Tarkan Geççek
Tarkanın yeni şarkısı tartışma konusu oldu Geççek diye şarkı adı olur mu

Tarkan’ın merakla beklenen yeni şarkısı ‘Geççek’i 17 Şubat’ta ilk kez dinleyeceğiz. Ancak şarkı daha çıkmadan adıyla tartışılıyor.

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Kelebek yazarları sosyal medyadaki “Türkçeyi katletme Tarkan”, “Böyle şarkı ismi olur mu?” yorumlarını değerlendirdi...

Kusursuz Türkçe aranmasın

Tarkan’ın yeni şarkısı nihayet çıkıyor. 17 Şubat’ta yayınlanacak şarkının adı “Geççek”. Sosyal medyada “Geççek diye şarkı ismi mi olur”, “Türkçeyi katletme Tarkan”, “TDK’dan özür dile Megastar” mesajları paylaşılıyor. Kimse kusura bakmasın ama bir şarkı sözünde de kusursuz Türkçe aranmamalı. Eğleneceksiniz, keyifleneceksiniz, kafa dağıtacaksınız.

Gözden Kaçmasın

‘Geççek’
#TARKAN#ALİŞAN
‘Geççek’Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

Mesele TDK’nın

Kelimenin doğrusu tabii ki “geçecek”. Arada “geçicek” diye de yanlış yazıldığı olur. Ama “geççek” olarak söylenecek halini ilk kez duyuyoruz.
Mesele TDK’nın, biz şarkıya bakalım. Yani şarkının sadece isminden yola çıkıp olumsuz yorum yapmayalım. Bir kere “geççek” anlam olarak hayli olumlu, pozitif çağrışımlar yapması adına umut verici.

Gözden Kaçmasın

Geççek
#TARKAN#TDK
GeççekHürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

 

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