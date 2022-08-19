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Tanju Okan'ın Zerrin Erdoğan’a aşkı beyazperdede

Güncelleme Tarihi:

#Tanju Okan#Zerrin Erdoğan#Mehmet Üstündağ
Tanju Okanın Zerrin Erdoğan’a aşkı beyazperdede
Mehmet Üstündağ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 07:44

Tanju Okan’ın ölümsüz aşkı, Ay Yapım’ın yeni çekeceği filme ilham kaynağı oldu...

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1996 yılında vefat eden ünlü şarkıcı ve oyuncu Tanju Okan’ın hayatı film oluyor. “Kadınım”, “Deniz ve Mehtap”, “Öyle Sarhoş Olsam ki” gibi unutulmaz şarkılara sesiyle hayat veren sanatçının sıra dışı hikâyesinin peşinde olan Ay Yapım, sonunda üvey oğlunu ikna etmeyi başardı. Bugüne kadar ailesinin izin vermemesinden dolayı yıllardır bekleyen proje şimdi hız aldı.

Tanju Okanın Zerrin Erdoğan’a aşkı beyazperdede


İstanbullu çok zengin bir ailenin kızı Zerrin Erdoğan’a âşık olan Tanju Okan’ın bu hikâyesi hüsranla bitmişti. Aldığım duyumlara göre film; Zerrin Erdoğan’ın ailesinin bu ilişkiyi onaylamaması nedeniyle yaşanan olumsuz sürecin ekseninde anlatılacak. Şimdilik gizlilik içinde yürütülen projede Tanju Okan’ı kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor. Yapım şirketi çok yakında cast çalışmalarına başlayacak. Ben de filmin başrol oyuncusunu merakla bekliyorum.

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Tanju Okanın Zerrin Erdoğan’a aşkı beyazperdede

Nişantaşı buluşması

Seya Beach Hotel’in sahibi Evren Teker, otelin işletmesini MP Grubu’na teslim ettikten sonra soluğu İstanbul’da aldı.

Tanju Okanın Zerrin Erdoğan’a aşkı beyazperdede

Teker, önceki gün eşi Mina Teker’le birlikte Nişantaşı’nda dostları Aylin-Alper Çetinkaya ile buluştu. Yakın dostlar yaz tatili sonrası bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken, keyifli bir gün geçirdi.

Hayran kaldı

Önceki gece Bodrum’daki Ruby Mare’ye gidip felekten bir gece çalan Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray, mekânın müziklerine bayıldı.

Tanju Okanın Zerrin Erdoğan’a aşkı beyazperdede

Ali Sayar’ın müziklerinden sorumlu olduğu mekânda oldukça iyi vakit geçiren Türkan Sultan, gecenin sonunda DJ kabinine giderek Ali Sayar’a bizzat teşekkür etti.

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Yeni yaşa çok özel parti

İş ve cemiyet hayatından ünlü isimler Sitare Kalyoncuoğlu’nun doğum gününde bir araya geldi.

Tanju Okanın Zerrin Erdoğan’a aşkı beyazperdede

Bodrum Nobu Beach’te gerçekleşen özel davete katılanlar arasında Hamdi Akın, Aylin-Özcan Tahincioğlu, Selen-Engin Keçeli, Sedef-Mehmet Ali Karamehmet, Levent Kızıl, Ömer Kızıl, Selin-Uzay Kozak, Erkut Soyak, Ayşe San, Merva Bilginer, Gökhan Çarmıklı, Mustafa Özilhan, Meral-Hasan Kosif, Süleyman Kosif, Dicle-Nuri Öztaşkın gibi isimler yer aldı.

Tanju Okanın Zerrin Erdoğan’a aşkı beyazperdede

Nobu restoranlarının dünyaca ünlü şefi Hervé Courtot tarafından etkinliğe özel hazırlanan yemekler, prestijli votka markası Beluga’nın farklı çeşitleriyle servis edildi.

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Tanju Okanın Zerrin Erdoğan’a aşkı beyazperdede

4. kez Bodrum’da

Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP), alışveriş şenliğini bu yıl Bodrum’da dördüncü kez düzenledi. Farklı girişimcilerin markalarını tanıttı.

Tanju Okanın Zerrin Erdoğan’a aşkı beyazperdede

Bilge Kuru’nun Yalıkavak Moon Beach Hotel’de düzenlediği BİKAP Alışveriş Şenliği tanınmış isimleri de ağırladı. Erkan Ünal’ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte giyimden aksesuvara, dekorasyondan plaj ürünlerine kadar geniş ürün çeşitleri satışa sunuldu.

Tanju Okanın Zerrin Erdoğan’a aşkı beyazperdede
Bilge Kuru - Revna Demirören - Mehtap Gündoğan - Pervin Ersoy - Erkan Ünal - Bilge Kuru - Ece Vahapoğlu

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Şenliğe katılanlar arasında iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katıdı.

Tanju Okanın Zerrin Erdoğan’a aşkı beyazperdede

Melda Aksu - Melda Aksu

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#Tanju Okan#Zerrin Erdoğan#Mehmet Üstündağ

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