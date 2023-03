Baktılar, baktılar... Tanıyamadılar... Bir dönemin efsane güzeliydi!

Haberin Devamı

KİM OLDUĞUNU ANLADIKLARINDA GÖZLERİNE İNANAMADILAR

Bir de başka bir gerçek var. Herkes elindeki imkânlar dahilinde zamana direnmek için çaba harcıyor. Özellikle de gösteri dünyasının ünlüleri. Kimi düzenli olarak spor yapıyor, kimi özel beslenme programları uyguluyor.

Meslekleri gereği her zaman düzgün ve olabildiğince genç görünmek zorunda hisseden kadın ünlüler için durum biraz daha farklı. Hissettikleri baskı da kendi ifade ettiklerine göre kimi zaman dayanılacak gibi olmaktan çıkıyor. İşte böyle hisseden ünlülerden biri son görüntüsüyle herkesi kelimenin tam anlamıyla şoke etti. Daha farklı bir deyişle ifade etmek gerekirse, ilk anda onu gören kimse tanıyamadı. Sonra da kim olduğunu anladıklarında gözlerine inanamadılar.

Eğer belli bir yaşın altındaysanız bu gördüğünüz ünlü size büyük olasılıkla herhangi bir anlam ifade etmeyecek. Ama biraz daha orta kuşağa mensupsanız bu yüzü "bir yerlerden tanıdığınızı" düşüneceksiniz, belki yine de emin olamayacaksınız. Haydi söyleyelim kim olduğunu ve sonra da biraz daha onun hakkında bazı hatırlamalar yapalım.

Bu gördüğünüz ünlü kişi Kim Basinger. Bugün 69 yaşında olan ve yakında ilk torununu kucağına almaya hazırlanan Basinger, 1980'lerde ve 1990'larda unutulmaz filmlerde oynadı. Model olarak başladığı kariyerini oyunculukla sürdüren Basinger, o dönemde dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anılıyordu zaten. Sıkı sinemaseverler, özellikle onun Mickey Rourke ile başrolünü paylaştığı Dokuz Buçuk Hafta adlı filmini bir kere gördülerse bir daha hafızalarından silememişlerdir kuşkusuz.

YAKINDA BÜYÜKANNE OLMAYA HAZIRLANIYOR

Bu filmden önce de bir oyunculuk kariyeri vardı Basinger'ın sonra da başarıyla oyunculuğu sürdürdü. Aralarında Batman, LA Confidential, Bless The Child'ın bulunduğu birçok yapımda oynadı. 2016 yılında Nocturnal Animals için kamera karşısına geçen Basinger ondan sonra sinemadan uzaklaştı.

Moda ve sinema dünyasında tanındığı adıyla Kim Basinger ya da tam adıyla Kimila Ann Basinger; günümüzün ünlü modellerinden Ireland Baldwin'in annesi aynı zamandı. Basinger'ın, Alec Baldwin ile olaylı biten evliliğinden dünyaya gelen tek kızı Ireland ilk bebeğine hamile. Yani Basinger, ilk kez büyükanne olacağı günü iple çekiyor. Zaten objektiflere yakalanma sebebi de bunun için yapılan bir kutlama.

Kim Basinger ile Alec Badwin'in kızı olan Ireland ile sevgilisi bir kız bebek bekliyor. Anne adayı Ireland'ın pembe peruğu da bunun bir simgesi.





SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE GİTTİ

Ireland Baldwin ve sevgilisi Andre Allen Anjos, dünyaya gelecek bebekleri için bir kutlama partisi düzenledi. O partiye katılanlardan biri de elbette Kim Basinger'dı. Saç tasarımcısı olan sevgilisi Mitch Stone ile birlikte torunu için düzenlenen kutlama partisine giderken ve saatler sonra çıkarken görüntülenen Kim Basinger, o gece için gri ceket ve pantolon takım giymişti. İçine siyah bir gömlek giyen Basinger ile ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı ise yüzünün geçirdiği değişim oldu.

SADECE YAŞ ALMAKLA İLGİSİ YOK

Fakat bu değişimin sadece yaş almakla bir ilgisi yoktu aslına bakılırsa. Çünkü görünüşe göre Basinger, yılların ve yaşanmışlıkların özellikle de yüzünde iz bırakmasına izin vermemiş ve bunun için de estetik müdahaleleri tercih etmişti. Ama öylesine değişmişti ki Basinger, onu görenler tanımakta zorlandı.

Kim Basinger, kariyerine model olarak başladı. Zaten pırıltılı dünyaya uzak olmayan bir ailede dünyaya gözlerini açmıştı. Babası bir orkestra şefiydi annesi de modeldi. Kim de onun izinden gitti kariyer seçimi yaparken. Basinger 16 yaşındayken Athens Junior Miss Contest'de mankenlik yapmaya başladı.

Kısa bir süre sonra da Junior Miss Georgia diye anılmaya başlandı. Mesleğini sürdürmek için New York'a taşındı ve aranan bir model oldu. 20 yaşına geldiğinde top model olarak anılmaya başlayan Kim Basinger, aynı zamanda oyunculuk dersleri de alıyordu.

BOND KIZI OLDU

1976 yılında bazı TV dizileri için kamera karşısına geçmeye başladı. İki yıl sonda Kate : Portrait of a Centerfold adlı dizide başrol oynadı. 1980 yılına geldiğinde ise Basinger artık sinema kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye başlamıştı. 1983 yılında Sean Connery ile birlikte Never Say Never Again adlı James Bond filminde kamera karşısına geçti.

Bundan altı yıl sonra Batman filminde canlandırdığı karakter ile ününü iyice pekiştirdi. Sonra da zaten ünlü filmler arka arkaya geldi. Başrollerini Mickey Rourke ile paylaştığı Dokuz Buçuk Hafta da işte bunlardan biri. Yeri gelmişken Basinger'ın 1997 tarihli L.A. Confidential ile Akademi Ödülü yani Oscar kazandığını hatırlatalım.

OLAYLI BOŞANMA

1980'lerde ve 90'larda kadın güzelliğinin simgesi olarak görülen Basinger, özel hayatıyla da hep gündemin ilk sıralarındaydı. ilk evliliğini 1980 ile 1988 arasında yapan Kim Basinger, 1993 ile 2002 arasında da Alec Baldwin ile bir evlilik denemesi yaşadı. Böyle dedik çünkü o dönemde her ikisi de çok ünlü olan Basinger ile Baldwin, bir çocuk sahibi olmalarına rağmen olaylı bir şekilde boşandılar. Kızları, günümüzün ünlü modellerinden biri olan Ireland'ın velayetini almak uğruna akla hayale gelmeyecek tartışmalar yaşadılar. Sonunda sular durumu.

Madem Dokuz BuçuK Hafta filminden söz ettik Kim Basinger 'ın o yapımdaki rol arkadaşını da söylemeden geçmeyelim. Kariyeri bir yana Rourke da tıpkı Kim Basinger gibi kendini estetik cerrahların eline teslim etti ama sonuç da o kadar güzel olmadı.

Eski bir boksör olan Rourke, uzun süredir geçirdiği estetik operasyonlarla gündemde. Yüzünde bokstan kaynaklanan yaralanmaları gidermek amacıyla estetik operasyon geçirdi ama bunun sonucunda görüntüsü tamamen değişti. Rourke, ameliyat için "yanlış kişiye" gittiğini ve plastik cerrahının yüz hatlarını "bozup attığını" söylemişti.

Mickey Rourke çok uzun süredir geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle gündeme geliyor.