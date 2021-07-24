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Haber Giriş: 24.07.2021 - 08:06 | Son Güncelleme:

Tan Taşçı konserine yoğun ilgi!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Tan Taşçı konserine yoğun ilgi!

Tan Taşçı önceki akşam Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen “Söz&Müzik: Tan Taşçı” turnesinin İstanbul’daki ikinci konseri için Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeydi.

Tan, ilk albümünden günümüze bestelediği, kendi yorumladığı ve başka sanatçılara verdiği şarkılarını seslendirdi. Konsere saatler kala tüm biletler tükendi. Sanatçı istek üzerine 1-2 Ağustos ve 16-17 Ekim’de tekrar Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde olacak.

Tan Taşçı konserine yoğun ilgi

Zeplinle ineceğim

Tan Taşçı’yı izleyenler arasında İrem Derici ve Cem Belevi vardı. Derici, 28 Eylül’de Harbiye’de sahneye çıkacağını söyledi:

“Büyük konuşuyorum: ‘Türkiye’de daha büyük bir şov görürseniz suratıma tükürün.’ Beklentilerinizi yüksek tutun. Sahneye zeplinle ineceğim.”

Tan Taşçı konserine yoğun ilgi

Derici, komşusu Lerzan Mutlu’nun yüksek sesle müzik dinlediği için sosyal medyada yazdıkları hakkında “Tek başımayım, ne partisi? Geç saatte kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok. 00.00’dan sonra sadece Lerzan Mutlu şarkıları çalacağım. Kendi şarkısı için polisi aramaz. Severim kendisini” dedi.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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