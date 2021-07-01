MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri İrem Derici müziğin sesini açtı, Lerzan Mutlu çıldırdı!
GeriMagazin İrem Derici müziğin sesini açtı, Lerzan Mutlu çıldırdı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 01.07.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

İrem Derici müziğin sesini açtı, Lerzan Mutlu çıldırdı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İrem Derici müziğin sesini açtı, Lerzan Mutlu çıldırdı!

İrem Derici, evde müziğin sesini fazla açınca komşusu Lerzan Mutlu'dan uyarı gecikmedi.

Müzik sesinin sabaha kadar devam ettiğini söyleyen Mutlu, İrem Derici'ye sosyal medya hesabından seslendi.

"İremciğim uyuyamıyoruz! Evde müziği bu saatte kapasan mı artık! Bangır bangır.. Whatsapp'ını 'okundu' yapmazsın sen. Buradan yazayım dedim. Sabah 04.00"

İrem Derici müziğin sesini açtı, Lerzan Mutlu çıldırdı

İrem Derici'nin, uyarıları dikkate almaması Lerzan Mutlu'yu daha da sinirlendirdi.

 "Binaları villa gibi, etrafında insan yokmuş gibi kullananlara pes! Asla uyuyamıyoruz. Bütün ev uyanık. Diskonun bitmesini bekliyoruz. Bu ilk değil! Oturduk, güvenlik zili çalıyor... Kimse oralı değil! Ezan okunuyor, biz uyanık! Müzik son ses! "

İrem Derici müziğin sesini açtı, Lerzan Mutlu çıldırdı

 

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi