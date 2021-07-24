Pelin Akil'den çiçekli poz

Magazin dünyasının ünlü isimleri nerede görüntülendi, sosyal medya hesaplarından hangi paylaşımları yaptı? İşte günün öne çıkan haberleri...
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1
Çiçekli poz
Pelin Akil, verdiği bikinili pozu Instagram hesabında paylaştı. Fit vücuduyla dikkat çeken oyuncu, saçına taktığı turuncu çiçekle çektirdiği bu kareyi çiçek emoji’siyle paylaştı. Oyuncu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
2
Dostlar tatilde buluştu
Cansu Dere’nin tatili devam ediyor. Sık sık arkadaşlarıyla buluşan oyuncu, bu kez Esra Eron’la birlikteydi. Modellik döneminden arkadaş olan ikili, o anları takipçileriyle de paylaştı.
3
Annelik yakıştı
Ezo Sunal, geçtiğimiz mart ayında dünyaya getirdiği kızı Nova’yla verdiği bu pozu Instagram sayfasında paylaştı. Sunal’ın takipçileri, beğeni yağdırdıkları fotoğrafın altına “Size annelik çok yakıştı” şeklinde yorumlar yazdı.
4
Tavlaya deniz molası
Selçuk Yöntem, yaklaşık 1 aydır ailesiyle Bodrum’da. Ortakent’teki bir otelde konaklayan Selçuk Yöntem, günlerini arkadaşlarıyla tavla oynayıp sohbet ederek geçiriyor.
5
Usta oyuncu önceki gün de plajdaydı. Sıcaktan bunalınca kendisini serin sulara bırakan Yöntem, sudan hemen çıktı, kurulanır kurulanmaz da yeniden tavlanın başına geçti. (Ali KESER)
6
Pozlara beğeni yağdı
Geçtiğimiz günlerde bir dergiye kapak olan Aslı Bekiroğlu, çekimin kamera arkasından kareleri takipçileriyle paylaştı. Bodrum’da yapılan çekimlerde plajda ve havuzda poz veren Bekiroğlu, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
7
Sahil tarzı
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, haziran ayında işadamı Gökmen Tanaçar’la evlenmişti. Çift, Alaçatı’daki tatillerine devam ediyor. Özerk, önceki gün sosyal medya hesabından sahil tarzını yansıtan karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.