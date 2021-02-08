Survivor eleme adayı bir kez daha belirlendi! İkinci eleme adayı dokunulmazlık sonrası açıklandı

Survivor Türkiye'de 5. haftanın 1. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazanınca Ünlüler Takımı eleme adayı çıkarmak zorunda kalmıştı. Dün akşam ise haftanın 2. dokunulmazlık oyunu sonrası, kaybeden takım yaptığı konsey ile 2. eleme adayını potaya yolladı. Peki, haftanın 2. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI VE DOKUNULMAZLIK GECESİ

Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün oynanmış, kazanan Gönüllüler olmuştu. Ünlüler takımı ise ada konseyinde oylama yaparak Doğan’ı eleme potasına göndermeyi seçmişti. İlgiyle takip edilen Survivor 2021'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu sonrasında 2. eleme adayı belli oldu. Kaybeden takım ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. İşte, İşte haftanın 2. eleme adayı...

Survivor Türkiye'nin 7 Şubat Pazar akşamı ekrana gelen 22. bölümünde 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. İki takım da dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkur sonrası kazanan Ünlüler Takımı oldu.

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021’de dün akşam dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı için ada konseyi toplandı. Gönüllüler takımı için önce SMS halk oylaması yapıldı.

Devamından yapılan ada oylaması ile Gönüllüler takımının gitme adayı Hanzade oldu.

Hanzade, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı oldu.