MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Kelebek Haberleri Magazin HaberleriSurvivor eleme adayı bir kez daha belirlendi! İkinci eleme adayı dokunulmazlık sonrası açıklandı
GeriMagazin Survivor eleme adayı bir kez daha belirlendi! İkinci eleme adayı dokunulmazlık sonrası açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 08.02.2021 - 08:00 | Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı bir kez daha belirlendi! İkinci eleme adayı dokunulmazlık sonrası açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Survivor 2021 eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu, dün gecenin ardından araştırılan konular arasında yer aldı. Yarışmanın belirli bölümlerini kaçıran kişilerin merakla araştırdığı Survivor'da dün akşam eleme adayı kim oldu sorusu, gecenin sonunda yapılan oylamanın ardından netlik kazandı. Peki, Survivor 2021 eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 7 Şubat 2021 Survivor eleme adayı detayları

Survivor Türkiye'de 5. haftanın 1. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazanınca Ünlüler Takımı eleme adayı çıkarmak zorunda kalmıştı. Dün akşam ise haftanın 2. dokunulmazlık oyunu sonrası, kaybeden takım yaptığı konsey ile 2. eleme adayını potaya yolladı. Peki, haftanın 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor eleme adayı bir kez daha belirlendi İkinci eleme adayı dokunulmazlık sonrası açıklandı

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI VE DOKUNULMAZLIK GECESİ

Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün oynanmış, kazanan Gönüllüler olmuştu. Ünlüler takımı ise ada konseyinde oylama yaparak Doğan’ı eleme potasına göndermeyi seçmişti. İlgiyle takip edilen Survivor 2021'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu sonrasında 2. eleme adayı belli oldu. Kaybeden takım ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. İşte, İşte haftanın 2. eleme adayı...

Survivor Türkiye'nin 7 Şubat Pazar akşamı ekrana gelen 22. bölümünde 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. İki takım da dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkur sonrası kazanan Ünlüler Takımı oldu.

Survivor eleme adayı bir kez daha belirlendi İkinci eleme adayı dokunulmazlık sonrası açıklandı

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021’de dün akşam dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı için ada konseyi toplandı. Gönüllüler takımı için önce SMS halk oylaması yapıldı.

Devamından yapılan ada oylaması ile Gönüllüler takımının gitme adayı Hanzade oldu.

Hanzade, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle