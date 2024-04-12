Sosyetik güzel kızının yüzünü bir türlü göstermiyor… ‘Ben hayatımı yaşayamadım, bırakın da kızım yaşasın’

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Adı “sosyetik güzele” çıkmıştı. Paris Hilton gece hayatı, şatafatlı bir yaşam, gündemden düşmeyen skandallar ve hep hayal kırıklığıyla sonlanan aşklarıyla tanınmıştı.

BİR YIL İÇİNDE İKİ KEZ ANNE OLDU

43 yaşındaki yıldız isim şimdilerde 1 yıl içinde sahip olduğu iki çocuğu; oğlu Phoenix ve kızı London’ı büyüten, meşgul ve mutlu bir anne.

Paris Hilton oğlu Phoenix'in fotoğraflarını sürekli paylaşsa da kızı London’ı kimselere göstermiyor

2021’de görkemli bir düğünle evlendiği iş insanı Carter Reum’la birlikte taşıyıcı anne yoluyla iki çocuk sahibi olan Paris Hilton oğlu Phoenix'i Ocak 2023’te, kızı London’u ise yine geçen yıl kasım ayında kucağına almıştı.

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OĞLU BURADA, KIZI NEREDE?

Eski hızlı hayatını bir yana bırakıp çocuklarıyla bambaşka bir hayata yelken açan ünlü varis oğlu Phoenix'in boy boy fotoğraflarını sürekli Instagram hesabından paylaşıyor. Ancak kızı London doğduğundan beri farklı bir yol izliyor.

İki çocuğunu da herkesten saklayıp, doğumlarını yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran Paris Hilton kızı London’un doğduğunu Instagram hesabından paylaştığı pembe, üzerinde kızının ismi yazan bir zıbın fotoğrafıyla müjdelemişti.

Paris Hilton hayatının büyük bölümünü herkesin görebileceği açık bir kitap gibi yaşadı… Ancak anneliğin bazı kısımlarını kendine saklamak istiyor…

“KIZIMI SİZE GÖSTERMEYE HAZIR DEĞİLİM”

43 yaşındaki sosyetik güzel, yeni bir röportajında, 1 yaşındaki oğlu Phoenix'i düzenli olarak paylaşmasına rağmen, 4 aylık kızı London'ın fotoğraflarını neden sosyal medyada hiç paylaşmadığını açıkladı.

Salı günü Fashion Trust ABD Ödülleri 'nde E! News 'e verdiği demeçte "Hayatımın her şeyiyle çok kamusal olduğunu hissediyorum" dedi. "Bu yüzden küçük kızımı kendime saklamak istedim."

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Öte yandan Paris Hilton, bebeğinin "doğru zaman geldiğinde" herkesin sosyal medya akışlarında görüneceğini söyleyip şaka yapmayı da ihmal etmedi.

Sosyetik güzel "Onu yakında dünyaya göstereceğim çünkü herkes sormaya devam ediyor" dedi. Kendi hayatını hep gözler önünde yaşayan ParisHilton kızını bir süre daha kendine saklamak istiyor

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HASTANEYE BİLE KILIK DEĞİŞTİRİP GİTMİŞTİ: BU HEYECANI KENDİMİZE SAKLAMAK İSTEDİK

Paris Hilton iki çocuğunun doğumunu da ailesi dahil en yakın çevresinden bile saklamış, hastaneye giderken peruk ve şapka takıp kılık değiştirmişti.

Yıldız isim bu gizlilik çabasının altında da aynı sebebin yattığını daha önceki röportajlarında açıkladı. Tüm hayatını göz önünde geçiren Paris Hilton çocuklarının doğduktan sonraki ilk günlerini sadece kendine saklamak istediğini, ailesi dahil kimseleri bu özel anlarda istemediğini itiraf etti.

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Bir zamanların hızlı bir hayat yaşayan ismi iki çocuk annesi olarak nasıl bir hayat yaşadığını "İnanılmaz bir zaman geçiriyorum. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Onlar en tatlı küçük melekler" diye anlatıyor.

ÜÇÜNCÜ BEBEK DE GELEBİLİR

Aslına bakılırsa Hilton, aynı röportajda kocası Carter Reum ile şimdiden 3 numaralı bebeği düşündüklerini ağzından kaçırdı.

Küçük kardeşi Nicky Hilton’la olan ilişkisini örnek veren Paris Hilton "London için bir kız kardeş isterim çünkü kız kardeşimle çok yakın bir ilişkimiz var. Bu gerçekten harika olurdu" dedi.

Annesi, küçük London'ın fotoğraflarını paylaşsa da yüzünü hiç göstermedi

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Hilton ve Reum, London'ın doğumundan yaklaşık iki hafta sonra, Kasım 2023'te Şükran Günü'nde taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiğini duyurdu. Çift, yeni doğan bebeğin yüzünü göstermek yerine, önünde "London" yazan pembe bebek kıyafetlerinin fotoğrafını paylaştı.

KIZINI PAYLAŞTI AMA YÜZÜNÜ HEP SAKLADI

Paris Hilton o zamandan beri kız bebeğinin olduğu fotoğrafları paylaştı ama yüzünü hiç göstermedi. Kimi hayranları bu gizliliğin ardında bir sebep aradı hatta onun kızının olmadığını bile söyledi. Ancak ünlü varis kızını yakında tüm dünyaya göstereceğine dair söz verdi.

Hilton’un kız bebeğini gözlerden uzak tutma kararı, çocuklarının hayatları üzerinde kendisinin büyürken sahip olduğundan daha fazla kontrole sahip olmalarını istemesiyle ilgili.

Paris Hilton röportajında üçüncü kez anne olabileceğinin sinyallerini de verdi

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Ünlü yıldız Aralık 2023'te verdiği bir röportajda "Anlatımım ve hikayem hayatımın yarısı boyunca medya tarafından anlatıldı ve ben sadece çocuğumun kontrolüm olmadan dünyaya gelmesini istemedim" dedi.

OĞLUNUN YÜZÜNÜ GÖSTERDİĞİNE PİŞMAN ETTİLER

Paris Hilton oğlunun fotoğraflarını paylaştıktan sonra onun kafasının normalden büyük olması yüzünden sayısız yorumla karşılaşmış, oğlunun başıyla dalga geçilmiş ve hasta olduğu ima edilmişti.

Yani aslında ilk çocuğunun fotoğraflarını bola paylaşan Paris Hilton deyim yerindeyse bu konuda ağzının payını almış oldu… O zamandan beri çocukları konusunda daha korumacı bir tavır takınan Hilton kızının yüzünü de muhtemelen aynı sebepten göstermiyor.

Paris Hilton oğlu Phoenix'in doğumunu bu fotoğraflarla müjdelemişti... Phoenix büyüdükçe fotoğraflara gelen yorumlar sosyetik güzeli çileden çıkardı

Oğlu Phoenix'le ilgili yorumlardan sonra "Korumacı bir anne ayı oluyorsunuz" diyen Paris Hilton aldığı acımasız eleştiriler için "Bir çocuk hakkında bu şekilde konuşacak kadar kafadan hasta insanların olması beni çok kızdırdı. Bana şunu düşündürdü: Bu insanlar tam da onu sır olarak saklamamın nedeni" demişti.