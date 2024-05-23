Sosyetik güzel çetin ceviz bir anne çıktı… Çocuklarına koyduğu yasaklara kendi bile inanamıyor

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Zaten sosyetik güzel denildiğinde akla gelen ilk isim de çok uzun yıllardır ondan başkası olmamıştı…

Dünyanın en ünlü ve zengin ailelerinden birinin varisi olarak ün salan Paris Hilton tüm hayatını büyük bir bolluk ve şöhretle, hızlı gece hayatı ve pervasız haliyle yaşamıştı.

Birkaç kez nişanlanıp nikah masasından dönen Paris Hilton 2021’de ünlü girişimci ve CEO Carter Reum’la evlenen Paris Hilton hayranlarını şaşırtmıştı. Paris Hilton çocuklarını kendi yetiştiği gibi değil sert ve sıkı kurallara bağlı olarak yetiştireceğini söylüyor

SERT BİR ANNE OLMAYA KARARLI

Bir anda hayatı kökten değişen sosyetik güzel 2023 yılında daha da büyük bir sürpriz yapıp aynı takvim yılı içinde iki kez anne oldu.

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2023’ün hemen başında oğlu Phoenix’i kucağına alan Paris Hilton’un kızı London da kasım ayında doğdu.

Ailesinden ve en yakın çevresinden bile sakladığı bu haberleri sosyal medyadan duyuran ve bir anda iki çocuklu bir anne olan Paris Hilton Phoenix ve London’a taşıyıcı anne yoluyla kavuşmuştu.

Artık tüm dünyası küçük oğlu ve kızı olan Paris Hilton onları kendisi gibi değil de sıkı kurallara bağlı olarak yetiştirecek. En azından şimdilik böyle söylüyor.

“İNŞALLAH BABALARINA ÇEKERLER”

Sosyetik güzel ve DJ, çocukları 1 yaşındaki Phoenix ve 6 aylık London'a gelecekte cep telefonu ve sosyal medya kullanımı konusunda “katı” davranmayı planladığını itiraf etti.

Wall Street Journal’a konuşan Paris Hilton eşi Carter Reum’u kastederek “Umarım babaları gibi inek olurlar ve bununla hiçbir şey yapmak istemezler” dedi.

(Nerd, yani bizdeki argo karşılığıyla ‘inek öğrenci’ aşırı entelektüel, takıntılı veya sosyal becerilerden yoksun görülen kişiler için kullanılan bir tanımdır) Paris Hilton oğlu Phoenix doğar doğmaz onun boy boy fotoğraflarını paylaşmaya başlamıştı... Kızı London doğduktan sonra ise onun yüzünü aylarca göstermedi

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ÇOCUKLARINA TELEFON, TABLET VE İNTERNET YASAK OLACAK!

Paris Hilton “Çocuklarımın uzun süre telefon kullanmamalarını sağlamaya çalışacağım” diyor.

Sosyetik güzel günümüzde telefon, tablet ve internet kullanımı yaşının çok düştüğüne dikkat çekerek “İnternette çocuklarımın maruz kalmasını bile istemeyeceğim pek çok şey var. Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama katı bir anne olacağım” itirafında bulundu.

Paris Hilton 1990'ların sonunda New York'ta bir parti kızı olarak ün kazandı ve kısa sürede dönemin en popüler ismi haline geldi. Daha sonra, erken dönemlerde modellik işine girdi ve başarılı bir reality TV yıldızı, girişimci ve DJ olmaya devam etti. Paris Hilton iki çocuğunun da kendisi gibi sosyal medyaya ve akıllı telefonlara bağımlı hale gelmesindne korkuyormuş

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EVLENDİ, USLANDI, ÇOCUKLANDI

Bu yıllar boyunca da hep lükse olan aşırı düşkünlüğü, müsrifliği ve hızlı gece hayatıyla gündemde kalmıştı. Bu arada adı skandallara da karıştı, alkol ve uyuşturucu yüzünden gözaltına da alındı, mahrem görüntülerinin videoları internete de düştü…

Paris Hilton üç başarısız evlilik denemesi ve bozulan nişanların ardından, Kasım 2021'de Hilton oteller zincirinin sahibi büyükbabası Barron Hilton’un Bel-Air'deki malikanesinde Carter Reum ile evlendi.

Mutlu çift Ocak 2023'te erkek bebeklerini taşıyıcı anne aracılığıyla gizlice dünyaya getirdiklerini duyurdu. Aylar sonra, Kasım 2023'te taşıyıcı annelik yoluyla bu kez de bir kız bebek dünyaya getirdiklerini açıklayarak hayranlarını şaşırttılar.

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ÇOCUKLARININ KENDİSİ GİBİ SOSYAL MEDYA BAĞIMLISI OLMALARINI İSTEMİYOR

Paris Hilton yakın zaman önce yaptığı açıklamada iki çocuğunun da “çok sevildiklerini ve görüldüklerini hissederek büyümelerini ve dünyaya pozitiflik getiren bir sonraki nesil olmak istediklerini” umduğunu söylemişti.

Sosyetik güzel ayrıca çocuklarının da kendisi gibi “sosyal medya bağımlısı” olmalarından duyduğu endişeyi dile getirdi. Hayranları bırakın iki çocuklu bir anne olmayı Paris Hilton'un evlenmesini bile hiç beklemiyordu

“ÇOCUKLAR ARTIK DIŞARI ÇIKMADAN BÜYÜYOR”

“Onların sosyal medyanın ve sürekli telefonlarının başında olmanın dışında bir dünyada yaşamalarını istiyorum” diyen Paris Hilton “Çocuklar artık dışarı çıkmıyor ve çok fazla oyun oynamıyor çünkü herkes telefonlarıyla çok meşgul” diyerek konuyla ilgili kaygılarını dile getiriyor…