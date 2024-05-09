Bu anı yıllarca öyle özlemle bekledi ki… İlk Anneler Günü’nü kocası ve oğluyla Dubai’de kutlayacak

Haberin Devamı

1990’ların sonu ve 2000’lerin ilk yıllarında adı hep kariyer başarılarındansa gece hayatı, çılgın partiler, su gibi harcanan bir servet ve karıştığı skandallarla anılıyordu.

BİR ZAMANLARIN ASİ KIZI ARTIK BAMBAŞKA BİR HAYAT YAŞIYOR

Lindsay Lohan yetenekli çocuk yıldızdan hayatını erken gelen şöhretin ağırlığıyla harcayan ünlüler tarafına geçmişti.

2000'lerin başlarında yakın arkadaşları Paris Hilton ve Britney Spears'la birlikte hızlı bir gece hatayı yaşıyor ve adı birçok skandala karışıyordu...

Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, hızlı hayatı, art arda yaşadığı hep hüsranla biten aşklar derken Holywood’un asi kızı olup çıkmıştı.

Haberin Devamı

37 YAŞINDA ANNE OLDU, İLK ANNELER GÜNÜ İÇİN SABIRSIZLANIYOR

37 yaşındaki kızıl saçlı güzel uzun zamandır bu eski hayatından eser kalmamışçasına yeni ufuklara yelken açtı. Tıpkı yakın arkadaşı Paris Hilton gibi onun da evlenip yuva kuracağına kimseler inanmıyordu…

Ünlü yıldız uzunca bir süre ortalarda gözükmedikten sonra 2021'de nişanlandığı haberini vererek ortaya çıkmıştı

Ünlü yıldız şimdilerde ise bambaşka heyecanlar yaşıyor. Pazar günü hayatında ilk kez Anneler Günü’nü kutlarken kollarında oğlunu tutacak olan Lindsey Lohan mutluluktan havalara uçuyor.

ÖNCE ORTADAN KAYBOLDU, YILAR SONRA NİŞAN HABERİYLE GERİ DÖNDÜ

Geçmişine adeta sünger çeken ve 2021’de beklenmedik bir haberle finansçı Bader Shammas’la nişanlandığını açıklayan Lindsay Lohan Nsan 2022’de de nikah masasına oturmuştu. Üç yıl birlikte olduktan sonra evlenen çiftin oğulları da 10 ay önce doğdu.

Bir yandan da sinemaya geri dönen güzel yıldız rol aldığı filmin çekimleri biter bitmez kocası ve oğluyla yaşadığı Dubai’ye geri döndü ve bir an önce pazar günü gelsin diye beklemeye başladı.

Haberin Devamı

BU ONUN İLK ANNELER GÜNÜ…

Bu yılki Anneler Günü Lindsey Lohan’ın kendisi de anne olduktan sonra kutlayacağı ilk özel günü olacak.

Oğlunun özenle döşenmiş yatak odasında verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Lohan “İşle geçen yoğun birkaç ayın ardından, ilk Anneler Günüm için zamanında eve dönmek harika!” diye paylaşım yaptı. Lindsay Lohan ilk Anneler Günü'nü kutlayacak olmanın heyecanını yaşıyor

Gözden Kaçmasın 21 yıllık evliliğinin bittiğini basından öğrenmişti… Genç sevgiliye kavuşmak için milyonlarından vazgeçecek ama karısını ikna edemiyor Haberi görüntüle

“BU SEVGİYE SAHİP OLABİLECEĞİMİ DÜŞÜNEMEZDİM”

Annelik macerası hakkında da sık sık samimi açıklamalar yapan Lohan “Bu, asla sahip olamayacağımı sandığım yepyeni, farklı bir sevgi türü” diyor. Ayrıca doğum sonrası vücuduyla gurur duyduğunu ve zayıflamak söz konusu olduğunda kendini sıkmak yerine oğluna odaklandığını söyledi.

Haberin Devamı

Lindsay Lohan “Oğlum Luai’ye o kadar bağlandım ki en son düşündüğüm şey koşu bandına çıkmak oldu” diyerek kadın takipçilerine de doğum sonrası çok güzel göründüklerini ve kendilerine zaman tanımalarını tavsiye etti.

Lohan da birçok ünlü meslektaşı gibi oğlunun yüzünü henüz hiç göstermedi

Evlenip anne olduktan sonra oyunculuğa bakışının da değiştiğini söyleyen Lindsay Lohan rollerini canlandırırken çok duygusallaştığını ve ağladığını da itiraf etti. Lindsay Lohan doğum kilolarını vermek için acele etmediğini, oğlunun en büyük önceliği olduğunu söylüyor

Haberin Devamı

GÖZDEN KAYBOLMAK İSTEMİŞ

“Gençliğimde yaptığım bazı işlerin paparazziler ve bu tür şeyler tarafından gölgede bırakıldığını hissediyorum ve bu biraz can sıkıcı. Keşke o kısım hiç olmasaydı” diyen Lindsey Lohan için Dubai’deki yaşantısı tüm bu kötü hatıraları geride bırakmak anlamına geliyor…

Dubai’ye 2014’te taşınan ve eşiyle de burada tanışan Lindsey Lohan bir anda ortadan kaybolup nişan haberiyle ortaya çıkmasını da “Dubai’ye gelip ortadan kaybolmak istedim. Burada magazincilerin peşime düşeceği bir hikaye olmadığı sürece, sadece benim işime odaklanmayacaklarını umdum” diyerek anlattı…