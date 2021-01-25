◊ İşiniz ikisinin arasında: Gün doğumu mu gün batımı mı?

- Bizim sektörde her ikisini de sevmiyorsan iş yapman güç. Bazı dönemlerde hayat gün batımıyla başladı, gün doğumuyla nihayetlendi.

◊ İşletmecilik ve gece hayatında 30’uncu yılınız. Hangisi sizin filminiz: “Vampirle Görüşme” mi “Hangover” mı?

- 30 yıl bu işte çalışınca her ikisi de (Gülüyor). Hatta vizyondaki tüm filmlerden fragmanlar var.

◊ Bir şeyi gece planlamak mı gündüz planlamak mı?

- Bir düzen kuramazsın kalıcı olman çok güç. Gündüz saatlerinde de düzenli olarak geceyle ile ilgili yapman gereken arka plan işler var.



◊ Sektöre onlarca mekân kazandırdınız. Aralarında en unutamadığınız: Biber mi Havana mı?

- Galiba Havana. Birçok şeyin ilki olması sebebiyle önemli. Dönem farklıydı. Benim kuşağımdaki herkesin ortak görüşü, bir daha tekrarlanması çok zor. Gerçekten çok eğlendik.

◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz? Geçmişe mi, geleceğe mi?

- Dedim ya eskilerde çok eğlendik. Ben galiba bir tur daha tekrarlamak isterdim.

◊ O zaman... İçeriden şahit olduğunuz son 30 yılda, İstanbul gece hayatı iyiye mi kötüye mi gitti?

- En büyük değişiklik sosyal medya. Yüzde 100 diyebilirim. Sosyal medya hayatımıza girmeden önce daha çok eğleniyorduk, daha kaliteli bir gece hayatı vardı.



Faruk Süren

Rekabet hem tavla hem de satranç gibi

◊ İnsanlar... Gece mi daha seksidir gündüz mü?

- Mutlaka gecenin seksi bir duruşu var. Çok basit örneği: Geceleri ışıl ışıl gördüğünüz gece kulüplerini gündüz gördüğünüzde ne demek istediğimi anlayacaksınız.

◊ İşletmeci koltuğundan bakınca... Ne zaman sokağa çıkmalı, yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı sonbahar-kış mı?

- İlkbahar-yaz. Güneşle beraber insanlarında kanı kaynamaya başlıyor.

◊ Gece hayatında aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

- Gece hayatında aşkın karşıtı yoktur. Bir gece evvel aşk yaşayanları ertesi gece ayrı masalarda görebilirsiniz, birkaç gece sonra aynı masada.



◊ İki erkek arasındaki gece rekabetini hangisi iyi tanımlar: Tavlada güzel zar mı, satrançta strateji mi?

- Gece rekabetinde şansınız da olmalı, stratejiniz de. Dolayısıyla hem tavla hem de satranç.

◊ Ortamı hangisi daha çok hareketlendirir: Ajda mı Sezen mi?

- Farklı saatleri var. Ama Türkçe müzik çalınıyorsa “her ikisi de” olmadan olmaz.

◊ Hangisi daha iyi sonuç verir: Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?

- Gizem her zaman iyidir.

◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur? Obura mı gevezeye mi?

- Benim için geveze daha fena. Obur sadece kendine zarar veriyor, diğeriyse güzel geçecek gecenin tadını kaçırıyor.

TARZ

Bodrum İstanbul’un arka bahçesi

◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

- İnanın bana 30 yılda bununla ilgili kendinize ait bir tarzınız oluyor, karşınızdakinin onu hatırlamadığınızı anlamasına imkan vermeyecek bir tarz gelişiyor.



◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Pijama-terlik-televizyon mu, dergi-sosyal medya-telefon mu?

- O kadar sosyal bir hayat yaşadıktan sonra tabii ki PTT.

◊ Ankaralısınız. İstanbul çocuğu olsaydınız nerenin genci olurdunuz: Anadolu yakasında Cadde mi Avrupa yakasında Nişantaşı mı?

- İşin komik tarafı hepsi beni tanımlıyor, Ankara Koleji’nde okudum. Gençlik yıllarım Cadde’de geçti. Son 30 yıldır Nişantaşı çocuğuyum!

◊ O zaman mahallenizi seçin: Ortaköy-Kuruçeşme-Bebek mi, Nişantaşı-Etiler-Ulus mu?

- Nişantaşı’nı seçmek durumundayım, zira aynı evde, aynı caddede 30 yıldır yaşıyorum. Burası benim mahallem!

◊ Deniz-kum-güneş mi orman-ağaç-temiz hava mı?

- Deniz-kum-güneş.

◊ Bodrumcu musunuz Çeşmeci mi?

- Bodrum benim ilk aşkım, zaten benim her zamanki yorumum şu: “İstanbul’un arka bahçesi”...

◊ Restoranda birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

- Ben tam anlamıyla bir etoburum. Cevabım çok basit.

◊ Uçakta/otobüste habire omuzunuzda uyuyan bir amca var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?

- Hem ince ince ittirip hem de hostese söylerdim. Bir işi kesin çözmek önemli!

◊ Aşıyı... Hemen olacak mısınız bekleyecek misiniz?

- Sıra geldiğinde hemen olacağım. Bu illetten kurtulmanın tek yolu bu...

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

◊ Dünyanın gece başkenti: New York mu Paris mi?

- New York.

◊ En zor müşteri: Taşkın eğlenen mi depresif olan mı?

Taşkın.



◊ Genç barmaid olarak işe başvurdu, hangisi işe alırsınız: Marilyn Monroe mu Brigitte Bardot mu?

- Marilyn.

◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı kebap-şalgam-Adana mı?

- Ayvalık.