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Son Dakika Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandı

#Selami Şahin#Fikret Emirhan Şahin#Manisa
Son Dakika Selami Şahinin oğlu Fikret Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otoban yolunda minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

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Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesi İzmir- İstanbul Otoyolu Turgutlu geçişindeki Hamzabeyli mevkisinde önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kürşat Ö.'nün kullandığı 34 ET 3131 plakalı minibüs, Mazlum S. idaresindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs bariyerlere çarparken kamyonet ise devrildi.

Son Dakika Selami Şahinin oğlu Fikret Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolcular Andreas Rangavis, Celal Gökhan Güldal ve sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika Selami Şahinin oğlu Fikret Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandı

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika Selami Şahinin oğlu Fikret Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandı

Fikret Emirhan Şahin-Lider Şahin-Selami Şahin- İrem Şahin- Didem Şahin

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