Son dakika haberi: Alişan'ın kaza anındaki hızı ortaya çıktı! Kaza raporunda şoke eden detaylar

Son dakika haberi... Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi Çerkez Osmaniye Mahallesi yakınlarında, dün saat 15.00 sıralarda meydana geldi. İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile birlikte İzmir yönüne giden Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cipin, iddiaya göre, sağ aksı kırıldı. Tekeri yerinden çıkan cip, takla attı. Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı. Küçük Burak'ın yabancı uyruklu bakıcısı ise yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bakıcı, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Bakıcının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Alişan da eşi ve oğlu ile aynı hastaneye giderek tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



ALİŞAN'DAN İLK AÇIKLAMA: ÖLÜMDEN DÖNDÜK





Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğunu anlamadan aracın bariyerlere çarptığını ve devrildiğini söyledi. Alişan, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum." diye konuştu.



Kazanın ardından eşi ve çocuğuyla Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına giden Alişan, burada ifade verdi.

"ALLAH'IN TAKDİRİ"



Tedavilerinin ardından eşi ve çocuğu ile taburcu edilen Alişan, hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kazada her şeyin aniden geliştiğini dile getiren Alişan, şöyle dedi:



"Dümdüz yolda giderken bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, sağa sola savrulup bariyerlere çarptık. Sonra takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken birine bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. Eşim Buse'ye baktım, o iyiydi, sıkışmıştı. Polisi aradı. Hemen tekmeyle camı kırıp, kapıyı açtım. Hemen oğlumla bakıcıyı aldım. Çok şükür onlarda bir şey olmadığını gördüm. Sonra arabanın haline bakınca, o arabadan sağ çıkmamız Yüce Allah'ın takdiri. Arayan, soran ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum."



ALİŞAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Kaza anında bakıcının, oğlunun bulunduğu bebek koltuğuna kapandığını ve bu sayede oğlunun yara almadan kazayı atlattığını anlatan Alişan, gözyaşlarını tutamayarak, "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var. Onun da dışında çok şükür bir rahatsızlığımız yok. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz." ifadesini kullandı.



Alişan ile Buse Varol çiftinin çocuklarının yabancı uyruklu bakıcısı da tedavisinin ardından taburcu edildi.





ALİŞAN'IN YAPTIĞI KAZADAN ŞOKE EDEN DETAYLAR





Şarkıcı Alişan’ın, ailesi ve çocuğunun bakıcısıyla birlikte Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde yaptığı kazaya ilişkin rapor hazırlandı. Jandarma tarafından hazırlanan raporda, Alişan'ın hız limitinin 120 olduğu yolda, 150 kilometre hızla giderken takta attığı, cipin 38 metre tavanı üzerinde sürüklenip, bariyerlere çarptığı belirtildi. Kazanın meydana geldiği yolda, 124 metre fren izi ölçüldüğü de belirtildi.

Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi Çerkez Osmaniye Mahallesi yakınlarında, dün saat 15.00 sıralarda meydana geldi. İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile birlikte İzmir yönüne giden Alişan olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, takla attı. Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı. Küçük Burak'ın Vietnam uyruklu bakıcısı Marianne Villamer Candayan (43) ise yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bakıcı, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Bakıcı Candayan, buradaki ilk tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Alişan, eşi ve oğlu ile aynı hastanede tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçti. Ardından Alişan, aile ve oğlunun bakıcısı ile Manisa'daki özel bir hastaneye gidip, ikinci bir kez sağlık kontrolü yaptırdı. Alişan ve ailesi daha sonra kendisini almayan kardeşi Serdar Tektaş ile İstanbul'a döndü.

'ALTI ÇELİK BARİYERE ZARAR VERMİŞ'

Şarkıcı ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili rapor hazırlandı. Jandarma tarafından hazırlanan raporda, cipin takla atıp, 38 metre tavanı üzerinde sürüklenerek bariyere çarptığı belirtildi. Asfaltta yoğun şekilde kazıntı izleri olduğu belirtilen kazada, 24 metre uzunluğundaki 6 çelik bariyerin zarar gördüğü kaydedildi. Kazanın oluşumunda Alişan'ın, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 84. maddesinde belirtilen ve diğer kusurlardan olan 52/1-B maddesini içeren 'Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak' hükmünü içeren maddesi uyarınca kusurlu olduğuna da raporda yer verildi.

'124 METRE FREN İZİ ÖLÇÜLMÜŞ"

Raporda, kazanın meydana geldiği yolda hız limitinin 120 olmasına rağmen Alişan'ın 150 kilometre hızla gittiğine dikkat çekildi. Kazanın meydana geldiği 3 şeritli 12 metre genişliğindeki yolda 124 metre fren izi ölçüldüğü de belirtildi. Teker ve aksların yerinden çıkması sonucu kaza yaptığı belirtilen cipin ağır hasarlı, kullanılamaz durumda olduğu, Alişan'ın ise yapılan muayenesinde alkollü olmadığı da raporda yer aldı.



'AKS KIRILIRSA SÜRÜCÜ FARK EDER’



Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 'Alişan' olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın ailesiyle birlikte ölümden döndüğü kazada kullandığı cipin aksının kırılmasının çok zor olduğunu söyleyen oto tamircisi Serdar Akman (37), " Aks kırılması, bu marka ve modeldeki araçlarda yaşanmaz. Düz yolda kırılan veya kopan bir aks görmedim. Nadir olarak off-road yapan araçlarda görebiliyoruz" dedi.



Alişan’ın kaza yaptığı model cipleri tamir eden oto tamirci Serdar Akman, "Söz konusu araçlardaki akslar çok sağlam. Aks, aracın aktarma organlarının lastiğe verdiği hareket sağlayan parçadır. Her lastik için araçlarda birer tane aks bulunur. Aks kırılması, bu marka ve modeldeki araçlarda yaşanmaz. Zaten sağlamlığından dolayı kırılabilecek bir parça değildir. Çok sağlamdır ve aracın tüm yükünü taşır. Kaldı ki bu araçlar arazilere uygun olarak tasarlandığı için, binek araçlara göre daha sağlam parçalardan üretilir. Canavarla dahi kesemezsiniz. 25 yıllık tecrübeme dayanarak, daha önce düz yolda kırılan veya kopan aks görmedim. Nadir olarak off-road yapan araçlarda görebiliyoruz" dedi. Akman, şunları kaydetti:

"Aks, hareketli ve içinde bilyeler olan bir parçadır. Bilyelerin dağılması, aks kesilmesi veya kırılması anlamına gelir. Düz yolda aks kırılmasına pek sık rastlanılmaz. Kırıldığını varsayarsak da bilyeler boşa döner ve sürücünün bunu fark etmeme şansı yoktur. Çünkü gaza bastığında, aracı yürümez ve aracı sağa sola çeker"

’ARACIN GÜVENLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI’

Lastiğin fırladığı kazada, sorunun bijonlarlardan kaynaklı olabileceğini belirten Akman, "Bijonların gevşek bırakılması, bir süre sonra yerinden çıkmasına ve lastiğin yerinden çıkmasına neden olabilir. Süratiniz de yüksekse bu durum yaşanabilir. Bu araçlarda 5 bijon ve civata var. Gevşek olmadığı müddetçe çıkmasına ihtimal vermiyoruz. Bu kazayla, aslında aracın ne kadar güvenli olduğunu görmüş olduk. Bu araçlar ağır şartlar için üretildiğinden dolayı ve off-road yapabilme özelliğine sahip oldukları için parçaları binek araçlara göre daha güçlü üretiliyor. Başka bir binek otomobille bu kaza yaşanmış olsaydı, sonuçları çok daha üzücü olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Aynı model ve marka cipe sahip olan Hasan Göklükay (59), aks sıkıntısı yaşamadığını söyledi. Göklükay, "Sekiz senedir bu araca biniyorum ve böyle bir sıkıntı yaşamadım. Şükürler olsun ki araçlar sağlam. Belki lastik bijonlarının gevşek olmasından kaza meydana gelmiş olabilir. Ancak akstan olmasına çok ihtimal vermiyorum. Sadece ben değil, bu araçları kullanan arkadaşlarımdan da böyle bir şikayet duymadım" dedi.





