MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriŞarkıcı Alişan ve ailesi ölümden döndü!
GeriMagazin Şarkıcı Alişan ve ailesi ölümden döndü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
AA
Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 16:51,

Şarkıcı Alişan ve ailesi ölümden döndü!

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı. İçinde Alişan eşi Buse Varol ve oğulları Burak'ın bulunduğu otomobil 30 metre sürüklendi. Can kaybının yaşanmadığı kazanın fotoğrafları objektiflere böyle yansıdı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi Çerkez Osmaniye Mahallesi yakınlarında, saat 15.00 sıralarda meydana geldi.

2
Abone Olgoogle-news

İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile birlikte İzmir yönüne giden Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cipin, iddiaya göre, sağ ön aksı kırıldı.

3
Abone Olgoogle-news

Tekeri yerinden çıkan cip, takla attı. Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı. Küçük Burak'ın yabancı uyruklu bakıcısı ise yaralandı.

4OLAY YERİNE JANDARMA GELDİ
Abone Olgoogle-news

OLAY YERİNE JANDARMA GELDİ

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bakıcı, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Bakıcının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

5ALİŞAN VE AİLESİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Abone Olgoogle-news

ALİŞAN VE AİLESİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Alişan da eşi ve oğlu ile aynı hastaneye giderek tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

6İşte korkunç kazanın fotoğrafları...
Abone Olgoogle-news

İşte korkunç kazanın fotoğrafları...

7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi