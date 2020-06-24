Şarkıcı Alişan ve ailesi ölümden döndü!

ALİŞAN VE AİLESİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Alişan da eşi ve oğlu ile aynı hastaneye giderek tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.