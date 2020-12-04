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Haber Giriş: 04.12.2020 - 12:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Acun Ilıcalı Survivor'a gidecek ilk ismi açıkladı! Cemal Hünal, Survivor 2021'de!

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Son dakika haberi... Acun Ilıcalı Survivor'a gidecek ilk ismi açıkladı! Cemal Hünal, Survivor 2021'de!
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Acun Ilıcalı Survivor 2021’de yarışacak ilk ismi açıkladı. Ünlü televizyoncu, Cemal Hünal’ın Survivor’a gideceğini duyurdu.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının 2021 kadrosu netlik kazanmaya başladı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacıyı Cemal Hünal olarak duyurdu. Ilıcalı, Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla ilk yarışmacıyı açıkladı.

Son dakika haberi... Acun Ilıcalı Survivora gidecek ilk ismi açıkladı Cemal Hünal, Survivor 2021de

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