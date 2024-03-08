Sokaklarda el ele dudak dudağa geziyorlardı... Ünlü oyuncu ihaneti affetmedi... Sadakatsiz kocasını sessiz sedasız boşamış!

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Geçen yaz aylarının en çok konuşulan konularından biriydi ünlü oyuncu Natalie Portman'ın kocası Benjamin Millepied tarafından aldatılması... 46 yaşındaki koreograf Millepied'in 2012 yılında evlendiği iki çocuğunun annesi Natalie Portman'ı, yarı yaşındaki Camille Etienne adlı aktivistle aldatması gündeme kelimenin tam anlamıyla bomba gibi düşmüştü.

Her ne kadar Millepied yaptığından pişman olsa da Portman'ın böyle bir duruma düşmeyi bir türlü sindiremediği uzun uzun magazin basınının gündeminde kaldı.

MEĞER ÇOKTAN BOŞANMIŞLAR

42 yaşındaki Natalie Portman, her zamanki gibi yine özel hayatına dair sessizliğini bozmadı. Kocası Millepied'i affedip affetmediği konusunda hiç konuşmadı. Ama o zamandan bu yana ortada dolanan söylentilere göre çiftin ne yapacağı belli değildi. Natalie Portman henüz kocası hakkındaki son kararını vermemişti.

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Magazin basını bütün bunları konuşup olasılıkları sıralarken ağzı sıkı bir ünlü olarak bilinen Natalie Portman meğer çoktan karar verip gereken adımları da atmış!

Bir zamanların büyük aşıklarıyla ilgili gerçek sonunda ortaya çıktı. Meğer Portman, kocası Benjamin Millepied'e sekiz ay önce boşanma davası açmış. Hatta dava çoktan sonuçlanmış bile!

Sözcüsünün People dergisine yaptığı açıklamaya göre Natalie Portman geçtiğimiz temmuz ayında kendisine ihanet eden kocasına boşanma davası açtı. Fransa'da açılan dava da geçen ay sonuca bağlandı. Özetle Natalie Portman ile Benjamin Millepied'in 2010 yılında Siyah Kuğu (Black Swan) filminde başlayan aşkları sarsıcı bir ihanetle tarihe karıştı.

Natalie Portman ve Benjamin Millepied, 2012 yılında evlenmişti. Çiftin bu evlilikten 12 yaşında Aleph adında bir oğlu ile 7 yaşında Amalia adında bir kızı bulunuyor.

AŞKLARI FİLM SETİNDE BAŞLADI

Portman ile Millepied'in aşkı yönetmenliğini Darren Aronofsky'nin yaptığı Siyah Kuğu filmin setinde başladı. Yapımın yıldızı Natalie Portman'dı. Deneyimli bir dansçı ve koreograf olan Benjamin Millepied ise kamera arkasında çalışıyordu.

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Hemen hatırlatalım Portman o filmde bir balerini canlandırıyordu. Elbette karakterine hayat vermek için Millepied'in desteğini gördü. Millepied, o filmin setinde de Portman'a bir balerin gibi dans etmeyi öğretti.

Bu çalışmalar sırasında da ikili birbirlerine aşık oldu. Millepied'in memleketinde yani filmin çekimlerinin yapıldığı Paris'te sarmaş dolaş sokaklarda öpüşürken görüntülendi Portman ile Millepied.

Sonra çiftin bir bebek beklediği duyuldu. Önce oğulları Aleph dünyaya geldi. 2012 yılında çift evlendi. 2017 yılında da kızları Amalia dünyaya geldi.

GENÇ BİR KADINLA ALDATILDI

Özel hayatlarını büyük bir gizlilik içinde yaşamayı seçen Portman ve Millepied ile ilgili hiç beklenmedik bir haber bu yaz aylarında geldi. Millepied, karısını aldatmıştı.

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42 yaşındaki Portman'dan 20 yaş kadar genç iklim aktivisti Camille Etienne ile kaçamak bir ilişki yaşamıştı Millepied. Üstelik bunu inkar edecek hali de yoktu. Çünkü Paris'teki ofisine girip çıkarken görüntülenmişlerdi.

Natalie Portman ise bu durumu kamuoyuna yayılmadan çok önce duymuştu. Çift bir ayrılık sürecinden sonra yeniden bir araya geldi. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmadı onlar için.

AŞK ATEŞİ ÇOKTAN SÖNMÜŞTÜ

Bir söylentiye göre Portman ile Millepied'in tek sorunu bu ihanet değil... Elbette bu durum çiftin hayatında büyük bir sarsıntı meydana getirdi.

Ama asıl sorun ilişkilerinin bu noktaya nasıl geldiği. Yani birbirine bunca aşık bir çift nasıl oldu da ihanetin sert rüzgarına böylesine kapıldı?

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İşte bu konuda gündeme Portman ile Millepied'in evliliğinde çok daha derin sorunlar olduğu geliyor. Bazı kaynaklara göre Natalie Portman ile Benjamin Millepied evliliğinde yaşanan bu ihanetin geleceği çoktandır belliydi.

Çünkü Siyah Kuğu filminin setinde aralarında çakan kıvılcım epey zaman önce sönmüştü. Yani film setinde dans ederken başlayan o romantik bakışmalar, sevgi dolu fısıltılar uzun süren bir ilişkinin girdabına kapılıp sıradan hale gelmişti.

KAÇAMAK İLİŞKİYLE KISA SÜRELİ BİR HEYECAN YAŞADI

Bazı yorumlara göre işte bu yüzden Millepied, genç iklim aktivisti Camille Etienne ile kısa süreli de olsa bir heyecan yaşadı. Ama bedelini de elbette derin bir pişmanlıkla ödedi.

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Bu kaynaklara göre Portman, aslında kocasının yaşadığı bu ilişkinin kısa sürdüğünü ve aptalca olduğunu biliyor. Ama yine de ne yapacağı konusunda kararsız. Boşanacak mı yoksa kocasını affedip iki çocuğu hatırına evliliği sürdürecek mi? Ya da belki de çift, evliliklerinde sönen o kıvılcımı yeniden yakacak bir adımın arayışında.

Natalie Portman'ın kocası Benjamin Millepied tarafından atlatılması ve sonrasında bir adım atmadan duraksaması ise gösteri dünyasının son birkaç aydır en çok konuştuğu ayrıntılardan. Kesin sonucun ne olacağını ise zaman gösterecek.

OSCAR TÖRENİNDE AĞLAYARAK TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Natalie Portman, yönetmenliğini Darren Aronofsky'nin üstlendiği filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazandı.

Oğlu Aleph'e karnı burnunda hamile olan Portman, törende gözyaşları içinde yaptığı konuşmada Millepied'e de "Bana hayatımın en güzel rolünü, annelik rolünü verdiğin için teşekkür ederim" diye seslendi.

Bir zamanların mutlu aşıkları Natalie ve Benjamin, 2012 yılında evlenmişti.