Sırlarını mezara götürdü… Ölüm döşeğinde bile çocuklarına gizlilik sözleşmesi imzalatmış

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Eski eşini ve onun erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp, beraat eden Amerikan futbolu yıldızı OJ Simpson'ın ailesi ünlü ismin perşembe günü kanser nedeniyle öldüğünü açıkladı.

"ASRIN DAVASINDA" YARGILANDI

76 yaşında ölen OJ Simpson bir zamanlar ülkenin en ünlü Amerikan futbolu oyuncularından biriydi. Daha sonra filmlerde de oynamaya başlayan Simpson eski eşi Nicole Brown Simpson ve erkek arkadaşı Ron Goldman'ı bıçaklayarak öldürmek suçlamasıyla yargılandı.

OJ Simpson'ın yargılandığı dava televizyonlardan yayınlanmış, dünya çapında milyonlar tarafından takip eidlmişti

1995'te televizyondan canlı yayınlanan dava, dünya genelinde takip edildi. OJ Simpson, milyonların takip ettiği kamu davasında jüri tarafından suçsuz bulunmuş ancak kurbanların aileleri tarafından açılan ikinci bir davada suçlu bulunarak 9 yıl hapis yatmıştı.

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AVUKATLARI "POLİS IRKÇILIK YAPTI" DEMİŞTİ

Aylarca konuşulan dava “yüzyılın davası” olarak da anılmış, OJ Simpson’ın avukatları yıldız ismin ırkçılık yüzünden polis tarafından tuzağa düşürüldüğünü iddia ettikleri bir savunma yapmıştı.

Kamu davasından beraat eden Simpson kurbanların ailelerin açtığı davada suçlu bulunmuş ve 9 yıl hapis yatmıştı

Davanın savcıları ise Simpson'ın eski eşini kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü ileri sürmüştü. Mahkemeye sunulan kanıtlar arasında Simpson'ı cinayete bağlayan kan, saç ve doku testleri de vardı.

Dava ülke çapında politik bir tartışmaya dönüşmüş, beraat eden Simpson'a öldürülen Nicole Brown Simpson ve Ron Goldman'ın aileleri bir dava daha açmıştı. Ünlü isim bu davada suçlu bulundu ve yaklaşık 33 milyon dolar tazminata mahkum edildi ve 9 yıl hapis yattı. OJ Simpson'ın eski eşi Nicole Brown Simpson'ı kıskançlık sebebiyle öldürdüğü iddia edilmişti

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İKİ EŞİNDEN DÖRT ÇOCUĞU VAR

OJ Simpson'ın iki eşinden dört çocuğu olmuştu. Emekli NFL oyuncusun en büyük iki çocuğu 1967'den 1979'a kadar evli kaldığı eski eşi Marguerite Whitley’dendi. Eski çiftin 1979'da 2. yaş gününden hemen önce ölen Aaren adında da bir kızları vardı.

OJ Simpson yoluna ikinci eşi Nicole Brown Simpson ile devam etti. Çiftin Sydney ve Justin adında iki çocuğu oldu.

Ünlü yıldızın iki eşinden dört çocuğu oldu

Ünlü oyuncu Haziran 1994'te, boşandıktan sonra hayatına giren erkek arkadaşı Ron Goldman ile birlikte vahşice öldürüldüğünde sadece 35 yaşındaydı…

OJ Simpson’ın çocukları 55 yaşındaki Arnelle, 53 yaşındaki Jason, 38 yaşındaki Sydney ve 35 yaşındaki Justin’in kanser nedeniyle ölmeden önce babalarını topluca ziyaret ettikleri ortaya çıktı.

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BABAYA SON ZİYARETTE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE TOPLANAN TELEFONLAR...

Babalarına veda etmek için onu görmeye gelen dört kardeşin bu ziyaretten önce bir gizlilik sözleşmesi imzaladıkları iddia edildi.

ABD basınına yansıyan haberlere göre bu sözleşmeden hariç ekstra bir güvenlik önlemi olarak hiçbirinin babalarının yanına giderken yanlarına cep telefonların almalarına da izin verilmedi.

Babaları annelerini öldürmekle yargılanırken yaşları küçük olan Sydney ve Justin'in dava süresince bakımlarını büyükanne ve büyükbabaları ve teyzeleri üstlenirken, OJ Simpson beraat ettikten sonra çocuklarının velayetini geri almıştı.

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ANNELERİ CİNAYETE KURBAN GİTTİ, ÇOCUKLAR HİÇ KONUŞMADI

OJ ve Nicole'ün çocukları bu trajedi hakkında hiçbir zaman kamuoyu önünde konuşmazken, en büyük kızı Arnelle savunma için tanıklık ederek babasına mahkemesi boyunca destek vermişti.

OJ Simpson'ın sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflarından biri

OJ Simpson 2017'de hapisten çıktı ve son yıllarda sosyal medyada aktif hale geldi. Şubat ayındaki son paylaşımında da X (Twitter) takipçilerine sağlığının iyi olduğunu yazmıştı. Ancak o günlerde kendisi aksini iddia etse de prostat kanserine yakalandığı haberleri manşetleri süslemeye başlamıştı… Eski bir model ve oyuncu olan Nicole Brown Simpson öldürüldüğünde 35 yaşındaydı

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ÖLÜM HABERİNİ DE ONLAR VERMİŞTİ

Simpson’ın ölüm haberi perşembe günü çocuklarının sosyal medyadan yaptığı "10 Nisan'da babamız Orenthal James Simpson kanserle olan savaşına yenik düştü. Etrafı çocukları ve torunlarıyla çevriliydi. Bu geçiş döneminde ailesi sizden mahremiyet isteklerine saygı göstermenizi rica ediyor" açıklamasıyla duyulmuştu.