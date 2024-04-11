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Ünlü futbolcu ve aktör O.J. Simpson 76 yaşında hayatını kaybetti

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#O.J. Simpson#O.J. Simpson Davası#Naked Gun
Ünlü futbolcu ve aktör O.J. Simpson 76 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 17:54

Eski karısını ve onun erkek arkadaşını öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı yıllar süren davada beraat eden eski şampiyon futbolcu ve aktör O.J. Simpson'ın kanserden öldüğü ailesi tarafından doğrulandı. Simpson 76 yaşındaydı.

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Ailesi resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "10 Nisan'da babamız Orenthal James Simpson kanserle olan savaşına yenik düştü. Etrafı çocukları ve torunlarıyla çevriliydi. Bu zor günlerde ailesi sizden mahremiyet isteklerine saygı göstermenizi rica ediyor. -Simpson Ailesi"

Ünlü futbolcu ve aktör O.J. Simpson 76 yaşında hayatını kaybetti

Simpson, eski eşi Nicole Brown Simpson ve onun erkek arkadaşı Ronald Goldman'ın ölümlerinden suçlu bulunmamış olsa da, ceza davasından üç yıl sonra kurbanların aileleri tarafından açılan davada suçlu bulunmuş ve hapse girmişti.

O.J. Simpson 9 yıl hapiste kaldıktan sonra 1 Ekim 2017’de özgürlüğüne kavuşmuştu.

Ünlü futbolcu ve aktör O.J. Simpson 76 yaşında hayatını kaybetti

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Profesyonel futbolculuk kariyerinin ardından oyunculuk yapmaya başlayan O.J. Simpson Çıplak Silah (Naked Gun) film serisinde başrolde yer almıştı.

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#O.J. Simpson#O.J. Simpson Davası#Naked Gun

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