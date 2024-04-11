Ünlü futbolcu ve aktör O.J. Simpson 76 yaşında hayatını kaybetti

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Ailesi resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "10 Nisan'da babamız Orenthal James Simpson kanserle olan savaşına yenik düştü. Etrafı çocukları ve torunlarıyla çevriliydi. Bu zor günlerde ailesi sizden mahremiyet isteklerine saygı göstermenizi rica ediyor. -Simpson Ailesi"

Simpson, eski eşi Nicole Brown Simpson ve onun erkek arkadaşı Ronald Goldman'ın ölümlerinden suçlu bulunmamış olsa da, ceza davasından üç yıl sonra kurbanların aileleri tarafından açılan davada suçlu bulunmuş ve hapse girmişti.

O.J. Simpson 9 yıl hapiste kaldıktan sonra 1 Ekim 2017’de özgürlüğüne kavuşmuştu.

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Profesyonel futbolculuk kariyerinin ardından oyunculuk yapmaya başlayan O.J. Simpson Çıplak Silah (Naked Gun) film serisinde başrolde yer almıştı.