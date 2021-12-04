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Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya mesaj: Öpüşmeye ‘evet’im yok

#Sinan Akçıl#Burcu Kıratlı#Selen Görgüzel
Sinan Akçıldan Burcu Kıratlıya mesaj: Öpüşmeye ‘evet’im yok
Sayit DURMAZ

Sinan Akçıl, bir tiyatro oyununda rol almaya hazırlanan eşi Burcu Kıratlı’nın öpüşme sahnesinde oynamasına sıcak bakmadığını söyledi.

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Sinan Akçıl, Türkiye Beyazay Derneği’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği gecede konser verdi. Sahne öncesi muhabirlerle bir araya gelen Akçıl, kendisiyle fotoğraf çektirdiği için çalıştığı otelden uzaklaştırma cezası alan hayranıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Ben seviyorum fotoğraf çektirmeyi. Hiç de rahatsız olmuyorum. Kimse karışmasın.”

BÖYLE BİR ŞEY SORAMAZ

Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı’yla ilgili sorular üzerine oyuncunun yakında tiyatro sahnesine çıkacağını söyledi. Selen Görgüzel’in tiyatroda öpüşme sahnesi olduğunu, rol arkadaşı İrfan Kangı’nın onu öpmeden önce eşi Hamdi Alkan’dan izin aldığını hatırlatan muhabirler, Akçıl’a “Rol arkadaşı Burcu Hanım’la öpüşmek için sizden izin istese, verir misiniz?” diye sordu. Şarkıcı, “O bana böyle bir şey soramaz. Sorsa bile bu konuda bir ‘evet’im yok” dedi.

İrfan Kangı, Selen Görgüzel’i öpmeden önce Hamdi Alkan’dan izin istemişti.

ÇOCUK İSTİYORUZ

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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturdu. Ünlü çiftten bebek açıklaması geldi.. 39 yaşındaki şarkıcı, "Çalışmalara devam ediyoruz demek bana saçma geliyor. İnşaat değil, çocuk bu istiyoruz" şeklinde cevapladı..

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Olay yaratan öpüşme sahnesiOlay yaratan öpüşme sahnesi!Haberi görüntüle

 

 

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#Sinan Akçıl#Burcu Kıratlı#Selen Görgüzel

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