Sinan Akçıl ve sevgilisi Burcu Kıratlı'dan Aşk-ı Memnu uyarlaması!
Kanal D ekranlarında yayın Aşk-ı Memnu dizisi milyonları ekrana kilitlemişti. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çok sevilen dizinin sahnesini yeniden çekti!
Corona Virüsü salgını nedeniyle Burcu Kıratlı ile Riva'da dağ evinde kalan Sinan Akçıl sevgilisiyle geçirdiği eğlenceli anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Aşk-ı Memnu dizisinin çekildiği dağ evinde konaklayan ikili çok konuşulan sahneyi yeniden çekti. Akçıl paylaştığı bu videonun altına,' aa amcamın kolası içer misin? mekan: bihter&behlül dağ evi' notuyla notunu düştü.
İkilinin eğlenceli anları binlerce beğeni aldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle