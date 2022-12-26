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Sinan Akçıl ve Defne Samyeli arasında sürpriz yakınlaşma!

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#Sinan Akçıl#Defne Samyeli#Serdar Bilgili
Sinan Akçıl ve Defne Samyeli arasında sürpriz yakınlaşma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 07:42

Ünlü müzisyen Sinan Akçıl’ın, sahnelerin gözde ismi Defne Samyeli ile aşk yaşadığını öğrendim. En son adı Serdar Bilgili ile anılan Defne Samyeli, meğer yeni single çalışmaları sırasında Sinan Akçıl’la yakınlaşmış!

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Haber spikerliğini bıraktıktan sonra müzik dünyasında emin adımlarla ilerleyen Defne Samyeli’nin sahnelerdeki başarısını güzel bir single çalışmasıyla taçlandırmak istediğini duymuştum. “Şarkı fabrikatörü” Sinan Akçıl’ın kapısını çalan Samyeli, çalışmalar sırasında yakışıklı müzik adamının kalbini çalmayı başarmış.

Sinan Akçıl ve Defne Samyeli arasında sürpriz yakınlaşma

Bir süredir aşk yaşayan çift, kimselere görünmemek için azami dikkat gösteriyormuş. Bu arada Sinan Akçıl, ocakta çıkacak yeni şarkısını da ilk olarak Defne Samyeli’ye dinletmiş.

Stüdyoya girerken birlikte görülen çiftin çok mutlu ve keyifli olduğu da gelen bilgiler arasında.

Görkemli davet

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Nişantaşı’nın popüler mekânı Must Nişantaşı, altıncı yılını görkemli bir davetle kutladı. Sürprizlerle dolu geceye aralarında Gülcan Arslan, Nilperi Şahinkaya, Emir Elidemir, Miro Gerede Erkaya ve Emre Yusufi’nin olduğu ünlü simalar katıldı.

Sinan Akçıl ve Defne Samyeli arasında sürpriz yakınlaşma

Emre Yusufi - Gülcan Arslan - Nilperi Şahinkaya - İsmail Polat - Ercan Gümüşkaya
Sinan Akçıl ve Defne Samyeli arasında sürpriz yakınlaşma

Zeynep Erbay - Enda Şengünler - Gökhan Alacahanlı - Bahar Akbulut
Sinan Akçıl ve Defne Samyeli arasında sürpriz yakınlaşma

Ercan Gümüşkaya - Kaan Boyner

 

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#Sinan Akçıl#Defne Samyeli#Serdar Bilgili

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