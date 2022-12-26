Sinan Akçıl ve Defne Samyeli arasında sürpriz yakınlaşma!

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Haber spikerliğini bıraktıktan sonra müzik dünyasında emin adımlarla ilerleyen Defne Samyeli’nin sahnelerdeki başarısını güzel bir single çalışmasıyla taçlandırmak istediğini duymuştum. “Şarkı fabrikatörü” Sinan Akçıl’ın kapısını çalan Samyeli, çalışmalar sırasında yakışıklı müzik adamının kalbini çalmayı başarmış.

Bir süredir aşk yaşayan çift, kimselere görünmemek için azami dikkat gösteriyormuş. Bu arada Sinan Akçıl, ocakta çıkacak yeni şarkısını da ilk olarak Defne Samyeli’ye dinletmiş.

Stüdyoya girerken birlikte görülen çiftin çok mutlu ve keyifli olduğu da gelen bilgiler arasında.

Görkemli davet

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Nişantaşı’nın popüler mekânı Must Nişantaşı, altıncı yılını görkemli bir davetle kutladı. Sürprizlerle dolu geceye aralarında Gülcan Arslan, Nilperi Şahinkaya, Emir Elidemir, Miro Gerede Erkaya ve Emre Yusufi’nin olduğu ünlü simalar katıldı.

Emre Yusufi - Gülcan Arslan - Nilperi Şahinkaya - İsmail Polat - Ercan GümüşkayaZeynep Erbay - Enda Şengünler - Gökhan Alacahanlı - Bahar AkbulutErcan Gümüşkaya - Kaan Boyner