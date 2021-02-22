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Haber Giriş: 22.02.2021 - 18:17 | Son Güncelleme:

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi

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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi
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Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitliklerini Sibel Can, Hatice Şendil, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı.

Aralık 2018’de Amsterdam’da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 ay sonra anlaşmalı olarak boşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift bugün gerçekleşen törenle ikinci kez mutluluğa 'evet' dedi.

Genç çiftin nikahına Sibel Can, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Hakan Akkaya, Semiraris Pekkan, Berkay - Özlem Ada Şahin, Selin İmer, Mustafa Ceceli gibi ünlü isimlerin bulunduğu 40 kişilik davetli katıldı.  Az sayıda konuğun olduğu törende pandemi kuralları uygulandı.

DAVUL-ZURNALI İSTEME TÖRENİ
İkinci kez evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni gerçekleştirmişti... Akçıl davul-zurna ekibiyle Kıratlı'nın kapısına dayanmıştı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile ayrı olduğu dönemde katıldığı bir programda, "Burcu’dan ayrıldıktan sonra fake hesap açtım. Onu daha rahat ‘stalk’lamak için. Benden ayrılsa bile bir kadının kontrolümün altında olmasını severim. Öyle demeyelim de başına bir şey gelmesin diye tabii. Burcu’yu kaybetmek istemiyorum, çok saygı duyuyorum. Hayatımda kimse yok. Uzun süre de girmeyecek. En büyük arzum; bir kızımın olması" ifadelerini kullanmıştı.

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