Şimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamış

KENDİNİ ACISINA TESLİM ETTİ

Başına gelen en kötü olaylarda da en azından kamuoyu karşısında duygularını belli etmeyen Kraliçe 2. Elizabeth, kelimenin tam anlamıyla "çelik gibi" bir iradeye sahip. 74 yıllık kocası Prens Philip'in cenaze töreninde bile bütün üzüntüsüne rağmen halkın ve kameraların karşısında tek damla gözyaşı dökmedi Kraliçe 2. Elizabeth. Ama hayatının en önemli olaylarından birine tanık olanların anlattığına göre o da zaman zaman insani yanlarına teslim ediyor kendini... Bunun örneklerinden biri de yıllar önce yaşandı.

UÇAĞIN TUVALETİNDE UZUN UZUN AĞLADI

Gazeteci, yazar Rachel Burchfield, sunduğu podcast yayınında, Kraliçe 2. Elizabeth'in henüz tahta geçmeden çok kısa bir önce yaşadığı büyük acıyı ve sonra yaşadıklarını anlattı. Burchfield, o sırada "prenses" unvanı taşıyan 26 yaşındaki Elizabeth'in, babası Kral VI. George'un ölüm haberini aldıktan sonra ülkesine dönerken uçakta acısına yenildiğini ve gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Burchfield'ın anlattığına göre Elizabeth, yolculuk sırasında uçağın tuvaletine gitti ve orada uzun süre ağladı. Elbette ne yaptığını kimseye söylemedi fakat koltuğuna döndüğünde yüz ifadesinden uzun süre ağladığı belli oluyordu.

ACI HABERİ EN SON ÖĞRENEN KİŞİ ELIZABETH OLDU

Babası Kral VI. George'un ölüm haberini aldığında Elizabeth, eşi Prens Philip ile birlikte Kenya'nın Sagana kentinde bulunuyordu. Acı haber ulaştıktan sonra da Elizabeth ile Philip, İngiltere'ye dönmek üzere uçağa bindi. Bu arada Elizabeth'in, yanında bulunanlar arasında babasının ölümünü en son öğrenen kişi olduğunu da hatırlatalım.

'GÜÇLÜ KADIN' MASKESİ DÜŞTÜ

Podcast Royal adlı yayında Rachel Burchfield şunları söyledi: Elizabeth, evine dönmek üzere uçağa bindiğinde, büyük kaybının acısı onu "vurdu." Burchfield'ın anlattığına göre uçak bulutların üzerinde Londra'ya doğru süzülürken, Elizabeth'in yüzündeki "güçlü kadın maskesi" sıyrıldı ve tuvalete giderek uzun uzun ağladı.

AĞLADIĞI YÜZÜNDEN BELLİ OLUYORDU

Biyografi yazarı Nicholas Best de The Guardian gazetesine uçakta olanları anlattı. Elizabeth'in bir süreliğine yerinden kalktığını anlattı Best. Sonra da şunları söyledi: "Geri döndüğünde tuvalette uzun süre ağladığı yüzünden belli oluyordu."

KENYA'DA BULUNUYORLARDI

Elizabeth, babası öldüğünde Prens Philip ile birlikte Sagana'da kalıyordu. Babasının ölüm haberi önce Nairobi'deki yetkilileri gönderildi. Fakat telgrafın deşifre edilmesi uzun sürdüğü için Elizabeth de babasının ölümünü saatler sonra öğrendi. Kral'ın ölümü önce Prens Philip'e açıklandı. O da karısına babasını kaybettiğini söyledi. Royally Obsessed adlı yayının sunucusu olan Rachel Bowie de Elizabeth'in o sırada fotoğrafçılar tarafından görüntülenmek istemediğini söyledi. Elizabeth ve Philip kraliyet turunun geri kalanını iptal ettikten sonra hemen Londra'ya dönmek için hazırlıklara başladı. Fakat babasının ölüm haberinin şokunu yaşayan Elizabeth o birkaç günde hiçbir fotoğrafçı tarafından görüntülenmedi.

Kocasıyla birlikte çıktığı bir yolculukta, Kenya'nın Sagana kentinde bulundukları sırada, 6 Şubat 1952'de babasının öldüğü ve yerine kendisinin geçtiği haberini aldı. İlk Parlamento açış konuşmasını 4 Kasım 1952'de yaptı. 1953 yılında resmî olarak taç giydi ve gerçekleştirilen tören tarihte ilk kez televizyonda yayınlandı.

HAZIRLIKLAR 14 AY SÜRDÜ

Kraliçe 2. Elizabeth, babasının ölümü nedeniyle 2 Şubat 1952'te tahta çıktı. Taç giyme töreni ise bir yıl sonra yapıldı. Bu törende de bir ilk yaşandı. Tören, TV'den yayınlandı. Westminister Abbey'deki tören 2 Haziran 1953'te gerçekleşti. Bu gösterişli törenin hazırlıkları ise 14 ay sürdü.





Dünyanın en uzun süre tahtta kalan monarşi üyesi olma unvanını elinde tutan Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşamı da aslında benzerine filmlerde ya da romanlarda rastlanacak türden. Amcasının aşkı uğruna tahtı bırakması, onun yerine babasının kral olması. Sonra da ailenin büyük çocuğu olduğu için babasının ölümünden sonra tahta kendisinin geçmesi. Belki de amcası Kral VIII. Edward, Wallis Simpson uğruna tahtını bırakmasaydı bugün Kraliçe Elizabeth de çocukları da çok başka bir konumda olacaklardı.

BİR KIZ KARDEŞİ VARDI

Tam adı Elizabeth Alexandra Mary olan Kraliçe 2. Elizabeth, 21 Nisan 1926'da dünyaya geldi. Amcası 8. Edward, 11 Aralık 1936'da, yani Elizabeth henüz 10 yaşındayken tahtı kardeşi George'u bıraktı. O andan itibaren de Prenses Elizabeth, ülkesinin tahtının gelecekteki varisi haline geldi. Kral 6. George ile eşi Elizabeth Bowes Lyon'ın, bir de Margaret adında bir kızı daha vardı.

ÖZEL OKUL OLUŞTURULDU

Amcasının tahtı bırakmasından ve babasının kral olmasında sonra Elizabeth ve ailesi Kensington Sarayı'ndan Buckingham Sarayı'na taşındı. Özel bir eğitim gören Elizabeth, özellikle de atlara meraklıydı çocukken. Bu merakı halen de sürmekte. Elizabeth Eton College'nin başkan rektörü Henry Marten'dan anayasa tarihine ilişkin dersler aldı. Dadısı ile konuşmak için Fransızca öğrenmeye başladı. Sonradan o özel okulun öğrencisi oldu. Bu okul özel olarak onun kendi yaşıtları ile temasta olması için oluşturulmuştu.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARI

Babasının tahta geçmesinden kısa bir süre sonra 2. Dünya Savaşı patlak verdi. Bu süreçte Londra'da bombalanmaya başlayınca deneyimli politikacı Rab Hailsham, Elizabeth ile kardeşi Margaret'in Kanada'ya götürülmesini teklif etti. Fakat o dönemde Ana Kraliçe olarak anılan annesi Elizabeth, ne çocuklarını göndermek ne de kendisi gitmek istedi. Kocasının yanında kalmakta ısrar etti. Bu süreçte Elizabeth ile Margaret, İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nun nispeten güvenli ortamında kaldı. Oradan Sonra Norfolk'a, Sandringham House'a taşındılar.

1947'DE EVLENDİLER

9 Kasım 1947'de, uzaktan kuzeni olan, eski Yunanistan ve Danimarka prensi, Kraliyet Deniz Kuvvetleri teğmenlerinden Philip Mountbatten ile nişanlandığı ilan edildi. Prenses Elizabeth ile Prens Philip, 20 kasım 1947'de Westminster Abbey'de evlendiler; Kral VI. George düğünden önce Prens Philip'e Edinburgh Dükü, Merioneth Kontu ve Greenwich Baronu unvanlarını verdi.

Kraliçe 2. Elizabeth çalkantılı bir hayat yaşadı. Özellikle 1992 yılı ağır bir yıl oldu. Kraliçe'nin ailesinin otoritesine Prens Charles'ın, Prenses Anne'in ve Prens Andrew'ün ailelerindeki söylenti ve her üçünün boşanma süreçleri ciddi etkiledi. Ayrıca, büyük yangın Windsor Sarayı'nın bir bölümünü yok etti.

Onun Prenses Diana'nın 1997 Ağustos'unda trajik ölümüne sakin yaklaşımı ve beş gün milli yas günlerinde kral ailesinin saraydan dışarı çıkmaması Büyük Britanyalıların çoğunluğunun hoşuna gitmedi. Aile kamuoyu karşısına Diana'nın ölümünden bir gün önce çıktı, ancak bununla birlikte Britanya basınının keskin eleştirisine maruz kaldı.