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Haber Giriş: 15.07.2021 - 00:34 | Son Güncelleme:

Şimal hastaneye kaldırıldı

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Şimal hastaneye kaldırıldı

Bir süre önce kemoterapi tedavisi sonlanan Şimal, bugün öğle saatlerinde rahatsızlanarak Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bodrum ve Çeşme'de bugün ve yarın iki ayrı konser vermesi beklenen sanatçının aniden değerlerinin düşmesi üzerine müdahale edildi.

Menajeri Esat Kaba, hastane doktorlarının Şimal'in sağlık durumunun stabil olduğunu ve bir süre dinlenmesi gerektiğini söylediğinin altını çizdi. 

Şimal yaklaşık 3 aydır meme kanseri tedavisi görüyordu. Geçen hafta pet raporu temiz çıkan şarkıcı konserlerine Bursa ve Eskişehir'den başlamıştı. 

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Şarkıcı Şimal güzel haberi duyurdu: Kanseri yendim

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