Şimal hastaneye kaldırıldı

Bodrum ve Çeşme'de bugün ve yarın iki ayrı konser vermesi beklenen sanatçının aniden değerlerinin düşmesi üzerine müdahale edildi.

Menajeri Esat Kaba, hastane doktorlarının Şimal'in sağlık durumunun stabil olduğunu ve bir süre dinlenmesi gerektiğini söylediğinin altını çizdi.

Şimal yaklaşık 3 aydır meme kanseri tedavisi görüyordu. Geçen hafta pet raporu temiz çıkan şarkıcı konserlerine Bursa ve Eskişehir'den başlamıştı.

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