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Haber Giriş: 28.01.2021 - 08:08 | Son Güncelleme:

Silik bir ifade (BİLGE KURU)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Silik bir ifade (BİLGE KURU)
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Vücut tipine ve ten rengine göre giyinmek, bir kadının en büyük silahıdır.

Bunu öğrendiği an, kadının şık olmaması mümkün değildir.
Aksi halde ‘silik’ bir görüntü kaçınılmaz olur. İşte size şahane bir örnek...
Kara sarı olan bir teni, saç renginden makyaja, kıyafete kadar aynı tonlarla bezerseniz, aynen böyle silik bir ifadeyle dolaşırsınız.
Burada Bilge Hanım’ın sadece ayakkabılarını görüyoruz, çünkü üst tarafta tüm tonlar o kadar iç içe geçmiş ki, bu hata kendisini teknik deyimle “etkisiz eleman” yapmış. Acilen saç rengini ve giyim tonlarını değiştirmeli.
Ve tulumu hayatından komple çıkarmalı.
Tenine uyumlu renkleri giymeye başladığı zaman yaşayacağı değişime kendisi bile inanamayacak.

Silik bir ifade (BİLGE KURU)


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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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