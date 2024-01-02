Yeni yıla yeni görüntüsüyle girdi: Önce yüzünü gerdirdi, sonra yağ aldırdı: İşte ünlü şarkıcının son hali!

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Kimi zaman aşırı kilo alıyorlar, kimi zaman kendilerinin bile beklemediği kadar zayıflıyorlar. Her ne kadar bazıları kendilerini olduğu gibi sevip hayranlarına da öyle kabul ettirse de bazıları da gün gelip "pes ediyor." Görüntüleriyle ilgili nedenlerle bıçak altına yatıyorlar.

İşte bunlardan biri de kısa süre önce bıçak altına yatıp yağ aldırdığını itiraf eden ünlü şarkıcı Sia. Gerçek adıyla Sia Furler, aralık ayında "Dürüst olacağım...Yağlarımı aldırdım" diye sosyal medya sayfasından itirafta bulunmuştu.

47 yaşındaki şarkıcı bu operasyonun ardından ilk kez geçtiğimiz günlerde Kim Kardashian'ın düzenlediği yeni yıl partisinde ortaya çıktı.

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OPERASYONDAN SONRA İLK KEZ

Beyaz uzun bir elbise giyen başına da beyaz bir aksesuar takan Sia'nin yüzünde güller açtığı da dikkatlerden kaçmadı. ünlü şarkıcı, Khloe Kardashian ve onun küçük oğluyla çektirdiği bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Payyaşımda Sia'nın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı bir süre önce de yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini açıklamıştı.

O operasyonun ardından da çıktığı bir market alışverişinde görüntülenmişti Sia. O sırada henüz operasyon yeni olduğu için yüzündeki şişlikler dikkat çekiyordu.

Fakat Kim Kardashian'ın yeni yıl partisinde yüzündeki şişliklerin inmiş olduğu da görüldü.

TİROİD İLAÇLARI YÜZÜNDEN KİLO ALDIĞINI SÖYLEDİ

Sia ya da tam adıyla Sia Kate Isobella Furler, aralık ayının ilk yarısında sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda yağlarını aldırdığını söylemişti.

Tiroid sorunu nedeniyle kullandığı ilaçların kilo almasına yol açtığını belirtmişti Sia. Ardından da "Bu yüzden bugün yağlarımı aldırdım" diye yazdı.

Ünlü şarkıcı geçirdiği estetik müdahaleler konusunda gerçekçi ve dürüst olmaya karar verdiğini belirterek "Çünkü bize olduğumuz halimizle yeterli olmadığımızı hissettiren bu sisteme katkıda bulunmak istemiyorum" diye sürdürdü sözlerini.

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Görünüşünde beğenmediği noktaları değiştirmesini sağlayacak kaynaklara sahip olduğu için şanslı hissettiğini belirten Sia "Derli toplu görüntümün özel beslenme programları ve egzersiz yapmaktan kaynaklanmadığını bilmenizi istedim" diye yazdı.

GERÇEĞİ SÖYLEMEK İSTİYOR

Birçok insan gibi kamuoyunun gözleri önünde olmanın kimi zaman kendine güvenini sarstığını saklamayan Sia bu durumun kendisinde yoğun anksiyete yarattığını belirtti.

Bu yüzden de özgüvenini yükseltmek için bu tür prosedürlere yöneldiğini sözlerine ekledi. Ardından da takipçilerine "Benim için dua edin" diye seslendi.

Aslına bakılırsa bu Sia'nın estetik konusundaki ilk açık sözlü davranışı değil. Şarkıcı daha önce de defalarca estetik operasyonlar geçirdiğini söylemişti.

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En son geçtiğimiz ekim ayında bir ödül törenine katılmadan önce yüzünü gerdirdiğini yine bu şekilde ilan etmişti.

ESTETİK CERRAHIN ADINI BİLE VERMİŞTİ

"Ben genelde yüzünü saklayan bir pop yıldızıyım. Ama bu konularda yalan söylemek istemiyorum" diyen Sia, yüzünü gerdirdiği estetik cerrahın adını bile vermişti. Hatta onun inanılmaz bir doktor olduğunu belirtip çok iyi işler yaptığını açıklamıştı.

Sia 2015 yılında yaptığı bir açıklamada sahnede bile yüzünü gizlemesinin nedenini "Ben ünlü ve tanınır olmak istemiyorum. İnternette görüntüm nedeniyle eleştirilmek istemiyorum" diye anlatmıştı.

Ünlü şarkıcı Sia geçtiğimiz mayıs ayında İtalya'nın Portofino kentinde düzenlenen bir törende Dan Bernard ile hayatını birleştirmişti.

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GELİNLİĞİ DAR GELMİŞTİ

Ünlü şarkıcı ile Bernard'ın düğününe sadece altı kişi katılmıştı.

Düğünde bütün bedenini saran bir gelinlik giyen Sia, hem bu yüzden hem de topuklu ayakkabıları nedeniyle taş merdivenlerden rahatça inememişti.

Gelin Sia'ya bunun için iki kişi yardımcı olmuştu. O iniş sırasında bir ara etekleri açılan ünlü şarkıcının karın ve kalça bölgesindeki fazla kilolarını derli toplu göstermesi için korse giydiği dikkatlerden kaçmamıştı.