Shiloh Jolie Pitt: Kravatı attı, ilk kez elbise giydi

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ERKEK KARDEŞLERİNE ÖZENİYORDU

O dönemde Brangelina olarak anılan Jolie ile Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olması nedeniyle de hep kameralar karşısında ve meraklı gözlerin bakışları altında büyüdü. Yıllar geçtikçe Shiloh Jolie Pitt, giyim tarzıyla ilgi odağı oldu. Diğer kız kardeşleri gibi değil de ağabeyleri gibi giyinmesi, saçlarını kısacık kestirmesi hep masaya yatırıldı ve bununla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

NOKTAYI KOYDU

Bugün 14 yaşında olan Shiloh Jolie Pitt, son dönemde bu anlamda çok değişti. Bunun ilk işaretlerini de yıllarca kısa kestirdiği saçlarını uzatarak vermişti. Annesinin önemli rollerinden birini üstlendiği Eternals filminin Los Angeles galasında ise bu konudaki son noktayı koydu. Son yıllarda adet haline getirdiği üzere Angelina Jolie, bu galaya da çocuklarıyla birlikte katıldı. En büyük oğlu 20 yaşındaki Maddox, 16 yaşındaki Zahara, 15 yaşındaki Shiloh ve 13 yaşındaki ikizleri Knox ile Vivienne ona galada eşlik etti. Tek eksik 17 yaşındaki Pax Thien'di.

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İLK KEZ ELBİSE GİYDİ

İşte o gece Shiloh görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Çünkü genç kız ilk kez elbise giymişti. Bugüne kadar defalarca annne ve babasıyla film galalarına katılan Shiloh, bu kez siyah ya da gri takım yerine, toprak rengi bir elbise giydi. Uzatmaya başladığı saçlarını at kuyruğu yaptı. Beyaz babet ayakkabıları, her iki ayak bileğine de taktığı halhallarıyla da görüntüsünü tamamladı. Hatta yüzüne de çok hafif bir makyaj yaptı. Bu görüntüsüyle de yıllardır erkek çocukları gibi bir görünüm sergileyen Shiloh, ilk kez yaşına ve cinsiyetine uygun bir görüntü sergiledi. Bu ayrıntıyla da gecede annesi Angelina Jolie'den bile daha çok konuşuldu.

JOHN YA DA PETER DİYE ÇAĞRILMAK İSTİYORDU

Kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözleri önünde büyüyen Shiloh Jolie Pitt, diğer kız kardeşleri Zahara ve Vivienne'in aksine, o gala gecesine kadar bir kız çocuğu değil, erkek çocuğu gibi giyiniyordu. Hatta bir dönem adını değiştirip John ya da Peter diye çağrılmak istediği haberleri de basına yansımıştı. Üstelik bütün bunlar iddia değil gerçeğin ta kendisiydi.

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'AİLE İÇİN SEVİMLİ OLSA DA BAŞKALARINA UYGUNSUZ GELEBİLİR'

Brad Pitt, 2008'de Oprah Winfrey'in programına konuk olduğunda, o dönemde 2 yaşında olan Shiloh'nun John ya da Peter adıyla çağrılmak istediğini söylemişti. Pitt, kızının kendisine bu isimleri yakıştırmasının da James Matthew Barrie'nin ünlü romanı Peter Pan'in etkisi olduğunu söylemişti. Pitt o söyleşide "Bilirsiniz, bu tür şeyler aileler için sevimli olsa da diğer insanlara uygunsuz görünebilir" diye konuşmuştu.

'O İSTEDİ , BİZ DE SAÇLARINI KESTİRDİK'

Angelina Jolie de kızı Shiloh'nun erkek kardeşleri gibi görünmeye çalışmasına ilişkin sorularla sık sık karşılaştı yıllar içinde. Kızının, kendisini erkek kardeşlerinden biri gibi gördüğünü belirten Jolie 2011 yılında Vanity Fair'e verdiği röportajda "Erkek çocuğu gibi olmak istiyor. Biz de saçlarını kestirdik. Shiloh, erkek kardeşlerinden biri olduğunu düşünüyor" demişti.

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'BU, DÜNYAYA ANLATILMASI GEREKEN BİR DURUM DEĞİL'

Jolie, daha sonra verdiği bir başka röportajda da Shiloh'un bu tercihinin dünyaya açıklanması ve yorumlanması gereken bir durum olmadığını savunmuştu. Ünlü yıldız "Bazı çocuklar pelerin giyer ve Süpermen olmak ister, Shiloh da erkek kardeşleri gibi görünmek istiyor. Bu bize sürpriz oldu ve gerçekten ilginç. Fakat Shiloh bundan daha fazlası. Çok eğlenceli, tatlı ve sevimli" demişti.

GELİR, AFRİKALI ÇOCUKLARA AKTARILDI

Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olarak 2006'da Namibya'da dünyaya geldi. İlk fotoğrafı People dergisinin kapağında yer aldı. O sayı 2.2 milyon sattı, 4.1 milyon dolar gelir elde edildi. Tüm para Afrikalı çocuklara yardım için kullanıldı.