Angelina Jolie, kÄ±zlarÄ± Zahara ve Shiloh ile alÄ±ÅŸveriÅŸte: Daha dÃ¼n annesinin kucaÄŸÄ±ndaydÄ±, 14 yaÅŸÄ±nda 1.65 boyunda



ZAHARA'NIN DOÄžDUÄžU ÃœLKE

16 yaÅŸÄ±ndaki Zahara'nÄ±n dÃ¼nyaya geldiÄŸi Ã¼lke olan Etiyopya'ya Ã¶zgÃ¼ desenlerle sÃ¼slÃ¼ bir kaftan alan Jolie daha sonra kÄ±zlarÄ±yla birlikte kapÄ±da kendilerini bekleyen otomobile binerek evinin yolunu tuttu. Jolie ile kÄ±zlarÄ± maÄŸazadayken de dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karken de bir koruma onlara eÅŸlik etti. BU KEZ BEMBEYAZ GÄ°YÄ°NDÄ°

45 yaÅŸÄ±ndaki altÄ± Ã§ocuk annesi Angelina Jolie'nin, genellikle tercih ettiÄŸi siyah renk yerine bu kez tepeden tÄ±rnaÄŸa beyazlar giydiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Jolie, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ beyaz bir Ã§anta ve beyaz terliklerle tamamladÄ±. Her Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n de koronavirÃ¼s Ã¶nlemi olarak maskelerini hiÃ§ Ã§Ä±karmadÄ±klarÄ± da dikkat Ã§ekti. 14 YAÅžINDA 1.65 BOYUNA GELDÄ°

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu olan Shiloh Nouvel Jolie Pitt'in ise henÃ¼z 14 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen neredeyse annesinin boyuna yetiÅŸtiÄŸi de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Jolie ve Pitt, kÄ±zlarÄ± Shiloh'nun dÃ¼nyaya gelmesi iÃ§in Namibya'nÄ±n sahil kenti olan Swakopmund'u tercih etmiÅŸti. Kameralar Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼yen Shiloh Jolie Pitt, henÃ¼z yaÅŸÄ± 18'in altÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen 1.65 cm boyunda. Shiloh'nun annesi Angelina Jolie 1.70 cm, babasÄ± Brad Pitt ise 1.80 cm. ARTIK SAÃ‡LARI UZUN

KÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼k yÄ±llarÄ±nda erkek kardeÅŸlerine Ã¶zenen Shiloh Jolie Pitt, tÄ±pkÄ± onlar gibi giyinip saÃ§larÄ±nÄ± da kÄ±sacÄ±k kestiriyordu. KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun o dÃ¶nemde 'John' diye Ã§aÄŸrÄ±lmak istediÄŸini sÃ¶ylediÄŸi de basÄ±na yansÄ±yan iddialar arasÄ±ndaydÄ±. Shiloh Jolie Pitt'in, o dÃ¶nemin aksine bir sÃ¼redir saÃ§larÄ±nÄ± uzattÄ±ÄŸÄ± ve bu tarzÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ de gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â MERAKLI BAKIÅžLAR HEP ÃœZERLERÄ°NDE

Bir zamanlar Brangelina olarak anÄ±lan Brad Pitt ile Angelina Jolie, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± alalÄ± yÄ±llar geÃ§ti. Ama ne onlara ne de Ã§ocuklarÄ±na yÃ¶nelen meraklÄ± bakÄ±ÅŸlar azaldÄ±. Hele boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ biyolojik, Ã¼Ã§Ã¼ evlat edinilen altÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±n velayeti iÃ§in giriÅŸtikleri o mÃ¼cadeleden sonra. BÃ–YLE BÃœYÃœDÃœLER

Bu altÄ± Ã§ocuÄŸun, milyonlarÄ±n ilgisini Ã¼zerinde toplamasÄ±nÄ±n nedenlerinden biri de hepsinin kelimenin tam anlamÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼mesi. BakalÄ±m Jolie ve Pitt Ã§iftinin Ã§ocuklarÄ±yla dÃ¼nya ilk olarak ne zaman tanÄ±ÅŸtÄ±, ÅŸimdi her biri kaÃ§ yaÅŸÄ±na geldi. Ä°ÅŸte dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼yen o altÄ± Ã§ocuk. Ä°LK GÃ–Z AÄžRISI

ArtÄ±k 19 yaÅŸÄ±nda genÃ§ bir delikanlÄ± Maddox Jolie Pitt . Hatta yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenim iÃ§in evinden bile ayrÄ±ldÄ±. Jolie en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu olan Maddox'u 2004 yÄ±lÄ±nda minik bir Ã§ocukken evlat edindi. KamboÃ§ya'dan evlat edindiÄŸi Maddox, artÄ±k annesine iÅŸ konusunda da yardÄ±mcÄ± oluyor. 2001 yÄ±lÄ±nda KamboÃ§ya'da doÄŸan Maddox'a o dÃ¶nemde Rath Vibol adÄ± verilmiÅŸti. Ancak Jolie onu evlat edindikten sonra Maddox Chivan adÄ±nÄ± verdi. Jolie, evlat edinme sÃ¼recinin baÅŸlarÄ±nda bazÄ± zorluklar yaÅŸadÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun aslÄ±nda kimsesiz olmadÄ±ÄŸÄ±, evlatlÄ±k verilmediÄŸi tam tersine 100 dolara satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± ortaya atÄ±ldÄ±. Fakat bu iddialar kanÄ±tlanmadÄ±. ArtÄ±k bir yetiÅŸkin olan Maddox, iÅŸlerinde de annesine yardÄ±mcÄ± oluyor. PITT Ä°LE TERS DÃœÅžTÃœ

Jolie'nin yÃ¶netmenliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi First They Killer My Father adlÄ± filmin Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda kamera arkasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ± Maddox. Kendi kÃ¶klerinin geldiÄŸi KamboÃ§ya'nÄ±n en zorlu dÃ¶nemlerinden birini anlatan filmin Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda annesinin en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi oldu. Maddox Jolie Pitt, Brad Pitt ile boÅŸanma sÃ¼recinde de Brad Pitt ile ters dÃ¼ÅŸtÃ¼. Hatta onun kendisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile ileri sÃ¼rdÃ¼. 19 yaÅŸÄ±ndaki Maddox, Ã¼niversite eÄŸitimi iÃ§in GÃ¼ney Kore'ye gitti. Biyokimya eÄŸitimi gÃ¶ren Maddox, hem okuduÄŸu Ã¼lkenin dilini hem de RusÃ§a'yÄ± Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Fakat koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle Los Angeles'a ailesinin yanÄ±nda bir sÃ¼redir. VÄ°ETNAMLI PAX

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yaÅŸ olarak ikinci, evlatlÄ±k edinilme sÄ±rasÄ±yla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸu Pax Thien, VietnamlÄ±.Åžu an 17 yaÅŸÄ±nda olan Pax Thien, aileye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda takvimler 2015 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. Bir yetimhaneye bÄ±rakÄ±lalÄ± henÃ¼z bir hafta olmuÅŸtu Jolie onunla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda. Jolie ve o dÃ¶nemde sevgilisi olan Brad Pitt'in yetimhaneden aldÄ±ÄŸÄ± Ã§ocuÄŸa Pax Thien adÄ± verildi. YENÄ° BÄ°R HAYATA BAÅžLADIÂ

Jolie ve Pitt onu ailelerine kattÄ±ktan sonra eskiden kaldÄ±ÄŸÄ± yetimhanenin yetkilileri Pax Thien adÄ±na Ã§ok sevindiklerini sÃ¶yleyerek "Onu Ã¶zleyeceÄŸiz ama geride Ã¶zen gÃ¶stermemiz gereken baÅŸka Ã§ocuklarÄ±mÄ±z var. Tek avuntumuz da bu olacak" demiÅŸlerdi.Bu isim, Latince'de ''barÄ±ÅŸ'', Vietnam dilinde ise ''gÃ¶kyÃ¼zÃ¼'' anlamÄ±na geliyor. Jolie ile ilk karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n karÄ±ÅŸÄ±k duygular iÃ§indeydi.Ã–nce Jolie'ye gÃ¼lÃ¼mseyen minik Pax Thien sonra utangaÃ§ tavÄ±rlar sergiledi daha sonra da aÄŸlamaya baÅŸladÄ±. ETÄ°YOPYALI ZAHARA

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yaÅŸ sÄ±ralamasÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼, evlatlÄ±k edinilen ikinci Ã§ocuÄŸu Zahara, EtiyopyalÄ±. Jolie'nin 2005 yÄ±lÄ±nda evlat edindiÄŸi Zahara Marley Jolie, hem Ã¶ksÃ¼z hem de AIDS'liydi... Bu ikinci evlatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle de medyanÄ±n ilgi odaÄŸÄ±nda olan Jolie, Zahara'nÄ±n aileye katÄ±lmasÄ±ndan bir kaÃ§ yÄ±l sonra kÃ¶tÃ¼ bir sÃ¼rprizle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Jolie, Etiyopya'dan evlat edindiÄŸi Zahara'nÄ±n gerÃ§ek annesi olduÄŸunu iddia eden bir genÃ§ kadÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine, yakÄ±n Ã§evresinin deyimiyle "gÃ¼ndÃ¼z vakti kabuslar gÃ¶rmeye" baÅŸladÄ±. In Touch dergisinin bulup konuÅŸtuÄŸu ve Zahara'nÄ±n biyolojik annesi olduÄŸunu iddia eden Mentewab Dawit Lebiso adlÄ± kadÄ±n Ã§ocuÄŸuyla yeniden biraraya gelmek istediÄŸini sÃ¶yledi. 24 yaÅŸÄ±ndaki Lebiso, "KÄ±zÄ±mÄ±n evine geri dÃ¶nmesini ve kÃ¶klerinin geldiÄŸi yerleri gÃ¶rmesini istiyorum"diye konuÅŸtu.KÄ±zÄ±nÄ± doÄŸurduktan sonra Ã§ok gÃ¼Ã§ koÅŸullar altÄ±nda bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen genÃ§ kadÄ±n "KÄ±zÄ±mÄ±n gerÃ§ek kimliÄŸini tanÄ±masÄ±nÄ± istiyorum" diye konuÅŸtu. Ä°LK YILLARI ZOR KOÅžULLARDA GEÃ‡TÄ°

Evine zorla giren bir kiÅŸinin tecavÃ¼zÃ¼ne uÄŸradÄ±ktan sonra Zahara'ya hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Lebiso, minik kÄ±zÄ±n 7 Ocak 2005'deki doÄŸumunun ardÄ±ndan annesinin evine taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. O sÄ±ralar maddi durumunun Ã§ok kÃ¶tÃ¼ olduÄŸunu belirten genÃ§ kadÄ±n "Ã‡ocuÄŸumun Ã¶leceÄŸini sandÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ne ona bakacak paramÄ±z vardÄ± ne de onu besleyecek yiyeceÄŸimiz" dedi Angelina Jolie geÃ§en yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada minik kÄ±zÄ± Zahara'nÄ±n bir AIDS yetimi olduÄŸunu hayatta kimsesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Ancak ABD'de yayÄ±nlanan In Touch dergisine gÃ¶re Zahara'nÄ±n Afrika'da yaÅŸayan bir ailesi olduÄŸu resmi kayÄ±tlarda da yer alÄ±yor.Zahara'nÄ±n ailesinin; minik kÄ±z evlatlÄ±k verildikten sonra da onu gÃ¶rmeyi ve iletiÅŸim halinde olmayÄ± talep ettikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Ancak Zahara bugÃ¼ne kadar biyolojik annesi ve onun ailesiyle hiÃ§ karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±. Zahara bugÃ¼n 15 yaÅŸÄ±nda ve moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± olmak istediÄŸi konuÅŸuluyor. FOTOÄžRAFINA MÄ°LYON DOLAR Ã–DENDÄ°

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu olan Shiloh Nouvelle, 2006 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. Jolie, onu doÄŸurmak iÃ§in Namibya'yÄ± tercih etti.TÃ¼m dÃ¼nya Shiloh'yu o kadar bÃ¼yÃ¼k bir merakla bekledi ki, hemen bir mumyasÄ± yapÄ±ldÄ±.Â Minik Shiloh'nun ilk fotoÄŸrafÄ± iÃ§in Ã¼nlÃ¼ bir dergi grubu 4.1 milyon dolar Ã¶dedi.. Bu para yardÄ±m derneklerine baÄŸÄ±ÅŸlandÄ±. Bir dÃ¶nem Tom Cruise ile Katie Holmes'un kÄ±zÄ± Suri ile birlikte en Ã§ok fotoÄŸrafÄ± Ã§ekilen Ã¼nlÃ¼ unvanÄ±nÄ± bile ele geÃ§irdi bir ara. Ä°KÄ°ZLER EN KÃœÃ‡ÃœKLER

Pitt ve Jolie'nin en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ± olan ikizler Knox Leon ve Vivienne Marcheline Jolie Pitt, 2008'de dÃ¼nyaya geldi. Jolie bu kez onlarÄ± dÃ¼nyaya getirmek iÃ§in annesinin kÃ¶klerinin ait olduÄŸu Fransa'yÄ± seÃ§ti. 12 YAÅžINA GELDÄ°LER

Ä°kizlerin ilk fotoÄŸraflarÄ± da 14 milyon dolara yine aynÄ± dergi grubuna satÄ±ldÄ±.Ä°kizlerin saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda ilginÃ§ dedikodular da Ã§Ä±ktÄ± bir ara.Knox ve Vivienne'in doxn sendromlu olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ama bu iddialarÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± daha sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Ä°kizler de bugÃ¼n 12 yaÅŸÄ±na geldiler. Her ikisi de sÄ±k sÄ±k anneleriyle birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ turlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor.

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