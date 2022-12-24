Şeyma Subaşı yüzüğü gösterdi

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Kısa süreli bir ayrılık yaşadığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya gelen Şeyma Subaşı evlilik hazırlığı yapıyor. Daha önce sevgilisiyle fotoğrafını “Karın olmak için sabırsızlanıyorum” notuyla yayınlayan ve düğün davetiyesinin fotoğrafını paylaşan Subaşı, bu sefer de yüzüğünü gösterdi.



Tektaşıyla bardak boyadı

Önceki gün kızı Melisa’yla birlikte Arnavutköy’deki bir seramik atölyesine giden Şeyma Subaşı, burada bardak ve tabak boyadı. O sırada çektiği videoyu da sosyal medyada paylaştı. Yaptığı paylaşımda en çok dikkat çeken ise tektaş pırlantası oldu.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

HAYIR, SEVGİLİM DEĞİL

İşletmeci Umut Evirgen’le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, önceki gece bir erkek arkadaşıyla objektife yansıdı.

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Galataport’taki Frankie adlı mekândan birlikte çıktığı arkadaşıyla taksi beklerken görüntülenen ünlü oyuncu, “Beyefendi sevgiliniz mi?” sorusuna “Hayır, sevgilim değil” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)

BALONLU AYAKKABILARA YORUM YAĞDI

Giyim stiliyle sık sık gündeme gelen Buse Terim, bu kez balonlu ayakkabılarıyla adından söz ettirdi.

İspanyol markası Loewe’nin ‘balloon shoes’ adını verdiği modeli dünyada çok sayıda ünlü ve Influencer giyiyor. Ayakkabının satış fiyatı 1100 dolar. Terim’in paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.

YENİ YIL HEYECANI

Almanya’da yaşayan Tarkan, eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile Noel pazarını dolaştı, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Instagram’da 6 milyon takipçisi bulunan Tarkan, ailesiyle çektirdiği fotoğrafları sayfasına ekledi, ancak kızının yüzünü yine göstermedi.

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ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLGİLİ SORUNDU

Kaan Taşaner ve sevgilisi Seray Dura, önceki gün Etiler Akmerkez’deydi.

Çift, geçen günlerde tartışırken objektiflere yansımıştı.Taşaner konu hakkında, “Üçüncü kişilerle alakalı sorun vardı. Onlardan kaynaklıydı. Herkes yaşayabilir aslında” dedi. (Sayit DURMAZ)

ÜŞÜTMEYİN

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Cenk Tosun önceki akşam eşi Ece Akgürbüz ile Bebek trafiğinde araçlarının içinde görüntülendi.

Çift gazetecilere “Arkadaşlar kolay gelsin. Üşütmeyin” diyerek yoluna devam etti. (Sayit DURMAZ)

BİZ KUZENİZ

Önceki akşam Ceyda Tepeliler ile Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

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İkili “Biz kuzeniz. Sandığınız ilişki gibi bir durum yok” dedi. Yapımcı, Ceyda Tepeliler ile sürprizleri olacağını söyledi: “Projeler düşünüyoruz. Bakalım ilerleyen zamanda sizlere de açıklarız.” (Sayit DURMAZ)

HOLLYWOOD'DA BİR TÜRK

“Elveda Rumeli” dizisindeki Gülsüm rolüyle hafızalara kazınan ve bir dönem sunuculuk da yapan Melissa Papel, kariyerine 10 yıldır Hollywood’da devam ediyor.

Babası Fransız annesi Türk olan Melissa Papel, son olarak New Mexico’da çekilen kovboy filmi “Dead River” için Fransız bar işleticisi rolünde kamera karşısına geçti. Oyuncunun ‘Madame Jasmine’ karakterini canlandırdığı dönem filmi halen yapım aşamasında. Papel’in rol aldığı önemli projeler arasında önümüzdeki yıl seyirciyle buluşacak “Chapel” ve “Cash Collectors” filmleri de yer alıyor. (Barbaros TAPAN)