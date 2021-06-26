Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı mı? Şeyma Subaşı kız kıza tatilde!
Bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı bu kez kız kıza tatilde görüntülendi. Yakın zamanda Mısırlı iş adamıyla nikah masasına oturması beklenirken, önce hamile olduğunu açıklamış ve çok geçmeden bebeğini düşürdüğünü duyurmuştu. Art arda gelişen olaylar sonrasında Şeyma Subaşı’nın yaptığı tatilde kız arkadaşlarının olması, Şeyma Subaşı ayrıldı mı sorularını beraberinde getirdi. Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı mı?
Hamile olduğunu itiraf ettikten hemen sonra bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı'nın art arta yaşanan bu olaylar karşısında Mohammed Alsaloussi'nin yanında olmaması ve evlenme teklifi aldığı yüzüğü de takmamış olması dikkati çekti. Tüm bu detaylar ikilinin ayrıldı iddialarını güçlendirdi. Peki Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı mı? İşte detaylar…
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den görkemli bir yüzükle evlenme teklifi alan ve sonra da hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, ünlülerin gözde tatil merkezi olan Ibiza Adası'nda kız arkadaşlarıyla görüntülendi. Yaşanan hızlı gelişmelerin ardından yüzüksüz görüntülenen Şeyma Subaşı ayrıldı mı sorularını beraberinde getirdi. İşte Subaşı’dan iddialara yanıt:
"Beni biraz bırakın. İnsanın kaybına saygınız olsun. Cevap vermek ya da konuşmak zorunda değilim. İstersem eğer Instagram'dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim. Lütfen, biraz saygı. Türk basınında hakkımda çıkan haberlerle ilgilenmiyorum. O yüzden her açıklamamı İngilizce yazıyorum"