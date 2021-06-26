Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı mı? Şeyma Subaşı kız kıza tatilde!

Hamile olduğunu itiraf ettikten hemen sonra bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı'nın art arta yaşanan bu olaylar karşısında Mohammed Alsaloussi'nin yanında olmaması ve evlenme teklifi aldığı yüzüğü de takmamış olması dikkati çekti. Tüm bu detaylar ikilinin ayrıldı iddialarını güçlendirdi. Peki Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı mı? İşte detaylar…





ŞEYMA SUBAŞI AYRILDI MI?

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den görkemli bir yüzükle evlenme teklifi alan ve sonra da hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, ünlülerin gözde tatil merkezi olan Ibiza Adası'nda kız arkadaşlarıyla görüntülendi. Yaşanan hızlı gelişmelerin ardından yüzüksüz görüntülenen Şeyma Subaşı ayrıldı mı sorularını beraberinde getirdi. İşte Subaşı’dan iddialara yanıt:

"Beni biraz bırakın. İnsanın kaybına saygınız olsun. Cevap vermek ya da konuşmak zorunda değilim. İstersem eğer Instagram'dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim. Lütfen, biraz saygı. Türk basınında hakkımda çıkan haberlerle ilgilenmiyorum. O yüzden her açıklamamı İngilizce yazıyorum"

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