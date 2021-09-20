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Seyfi Dursunoğlu’nun iki yeğeni dava açmıştı... Dosyası Adli Tıp’ta!

#Seyfi Dursunoğlu#Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği#Garabet Baltaoğlu
Seyfi Dursunoğlu’nun iki yeğeni dava açmıştı... Dosyası Adli Tıp’ta
İsmail BAYRAK

Seyfi Dursunoğlu’nun iki yeğeninin açtığı “vasiyetnamenin iptali” davasının 4’üncü duruşması görüldü. Duruşmada mahkeme, Garabet Baltaoğlu’nun akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespit etmek için Adli Tıp raporu istedi.

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Geçtiğimiz yıl vefat eden ve servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakan Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetine iki yeğeni, ‘vasiyetnamenin iptali’ davası açmıştı. Mahkeme, davanın 3. duruşmasında tanık Garabet Baltaoğlu’nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını istemişti. Konuyla ilgili son dava önceki gün görüldü.

OCAK AYINA ERTELENDİ

Mahkeme, noterde vasiyetname hazırlattığı sırada yanında olan eski dostu Garabet Baltaoğlu’nun akli dengesinin yerinde olup olmadığı, o dönem kullandığı ilaçlarının ve hastane kayıtlarının incelenmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Davayı ocak ayına erteleyen mahkeme heyeti, Adli Tıp’tan gelecek rapora göre konuyla ilgili bir karara varacak.

CENAZEMİ BİLE KALDIRMAZLAR

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne evi ve bankadaki parasını bağışlayan, şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen’e bırakan Seyfi Dursunoğlu, vefatından önce Hürriyet’e verdiği röportajda vasiyetiyle ilgili şunları söylemişti: “Doktora gittim, akli dengemin yerinde olduğuna dair rapor çıkardım. Noter huzurunda da vasiyetimi yaptım. Yeğenlerim var, hem de 9 tane. ‘Onu ben alayım, bunu sen al’ diye birbirlerine gireceklerine en iyisi hepsini derneğe bağışlamak. Zaten cenazemi bile kaldıramazlar.”

KOAH hastası olan Seyfi Dursunoğlu, zatürre tedavisi sırasında hayatını kaybetmişti.

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VASİYETİNDE NELER VARDI

Seyfi Dursunoğlu, Üsküdar’daki evinin ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikiminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne verilmesini vasiyet etti. Sanatçı ayrıca evindeki tüm şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen’e, kullandığı Land Rover marka cipi de yardımcısı Ümit Yazıcı’ya bıraktı.

Seyfi Dursunoğlu’nun iki yeğeni dava açmıştı... Dosyası Adli Tıp’ta

Seyfi Dursunoğlu, karakteri Huysuz Virjin’le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı’na emanet etti.

Seyfi Dursunoğlu’nun iki yeğeni dava açmıştı... Dosyası Adli Tıp’ta

Seyfi Dursunoğlu, 1970’den 2000’li yılların başına kadar Huysuz Virjin tiplemesiyle televizyonlarda yer aldı. Kanto geleneğinin gereği olarak abartılı makyaj ve abiyeler giyip sahnelerde izleyenlere keyifli anlar yaşattı, bol neşeli programlara imzasını attı.

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