Son dakika haberler: Seyfi Dursunoğlu mal varlığını kime bıraktı? Resmi açıklama

TÜM SAHNE KIYAFETLERİNİ TÜRKER İNANOĞLU VAKFI'NA Seyfi Dursunoğlu, karakteri Huysuz Virjin’le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı’na emanet etti.