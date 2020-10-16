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Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 07:00 | 

Son dakika haberler: Seyfi Dursunoğlu mal varlığını kime bıraktı? Resmi açıklama

Huysuz Virjin karakterini yaratan Seyfi Dursunoğlu’nun vefatından sonra mirası ilk kez resmi olarak açıklandı.

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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HUYSUZ Virjin karakteriyle tanınan 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu geçen temmuz ayında hayatını kaybetmişti. Sanatçının, vefatının ardından vasiyeti dün resmi olarak açıklandı. İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde yapılan ilk celse oturumunda Dursunoğlu’nun mal varlığını bıraktığı kurum ve kişiler belli oldu.

2EVİNİ ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME VAKFINA
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EVİNİ ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME VAKFI'NA

Dursunoğlu, röportajlarında birçok kez belirttiği gibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na oturduğu Üsküdar’daki evini ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini bıraktı.

3CİPİNİ YARDIMCISINA
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CİPİNİ YARDIMCISINA

Ünlü sanatçı, yeğeni Güliz Buyrukbilen’e ise evinde yer alan şahsi eşyalarını miras bırakırken yardımcısı Ümit Yazıcı’ya kullandığı Land Rover marka cipini vasiyet etti.

4TÜM SAHNE KIYAFETLERİNİ TÜRKER İNANOĞLU VAKFINA
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TÜM SAHNE KIYAFETLERİNİ TÜRKER İNANOĞLU VAKFI'NA

Seyfi Dursunoğlu, karakteri Huysuz Virjin’le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı’na emanet etti.

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Usta sanatçının cenaze işleri ve Üsküdar Küplüce Aile Mezarlığı’ndaki mezarının yapımı da Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı tarafından üstlenmesi istendi. Aynı şekilde vasiyetnamenin uygulanması işlemlerinin de derneğin avukatlarının yapması belirtildi.

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Dursunoğlu’nun 2 mirasçısı vasiyet okunurken yer almadığı için 24 Aralık’ta ikinci bir celse daha düzenlenecek. Vasiyet okunduktan sonra vasiler itirazda bulunmazlarsa mal varlığının dağıtımı gerçekleşecek.

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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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