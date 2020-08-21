Şevval Sam: Erkekler canavar değil

Önceki gün Cihangir’de görüntülenen oyuncu, sözlerinin arkasında olduğunu ve her türlü şiddete karşı olduğunu tekrar etti: “Şiddet, şiddettir ve karşısında durmak gerekir. Burada altını çizmek istediğim ince bir ayrıntı var. Bütün erkekler korkunç birer canavar sanılıyor. Gerçekten karıncayı incitmeyecek erkekler de var. Onların bu mücadelede yer alması gerekiyor. Bireysel eylemlerini yapmalılar. Şiddet uygulayan erkeklerin yalnızlaşması lazım.”



Halit şefkatlidir



Güven için “Bu olaydan alnının akıyla çıkacağına inanıyorum” diyen Halit Ergenç’in açıklaması hakkında da konuşan Sam, “Kendisini iyi ifade edememiş olabilir. Halit, şefkatlidir. Şiddeti destekleyeceğini zannetmiyorum”

diyerek sözlerine devam etti.