Halit Ergenç özür diledi!

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13 yıl hapsi istenen Ozan Güven, Babil dizisinden ayrılmıştı. Halit Ergenç dizide başrolü paylaştığı arkadaşı Ozan Güven hakkında ilk kez konuştu. 'Adalet neyse yerini bulacak ama alnının akıyla çıkacak diye düşünüyorum' diyen Halit Ergenç tepki çekti. Sosyal medya hesabından özür dileyen Ergenç, 'yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı' mesajını paylaştı.
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Ünlü oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a fiziksel şiddet uyguladığı iddiası şoke etkisi yaratmıştı.
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Darp raporu alan Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven olayı mahkemeye taşımıştı. Şiddet iddialarıyla gündeme gelen Ozan Güven rol aldığı diziden ayrılma kararı almıştı.
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Güven'in Babil dizisinden ayrılmasıyla ilgili Uçankuş'a açıklama yapan Halit Ergenç, "Tatilimizi yaptık şimdi çalışmaya başlayacağız. Diziden ayrılmak Ozan’ın takdiridir.
Ben Ozan’ı çok severim, çok uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki, böyle bir olay geldi başına. Adalet neyse yerini bulacak ama alnının akıyla çıkacak diye düşünüyorum.
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Çünkü öyle bir karaktere sahip olduğunu hiç şahit olmadım hayatım boyunca. Mutlaka orada bir şey olmuştur bunu da adalet çözecektir, bir yere varacaktır o. Herkesin hakkında hayırlısı diyelim " ifadelerini kullandı.
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HALİT ERGENÇ ÖZÜR DİLEDİ
Halit Ergenç'in Ozan Güven hakkında yaptığı açıklama tepki çekti. Yanlış anlaşıldığını belirten Ergenç, sosyal medya hesabından herkesten özür dileyip şu mesajı paylaştı; Yargı süreci devam eden ve beni çok üzen bir konuyla ilgili, sadece bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm.
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Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Bilhassa son derece hassas olduğum kadına şiddet konusunda mağdur olmuş ve bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum. Hak veriyorum ve özür diliyorum.