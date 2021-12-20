Sevgilisi klibinde... Melek Mosso oyuncu Serkan Sağdıç’la aşk yaşıyor!

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MEĞER SEVGİLİSİYMİŞ



Melek Mosso, yeni şarkısı “Kirpiklerin”e çektiği klibi geçen cuma yayınlandı. Klipte Serkan Sağdıç’la birlikte kamera karşısına geçen Mosso’nun, yakışıklı oyuncuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili ilk kez önceki akşam Kuruçeşme’deki bir mekanda görüntülendi.

ROMANTİK DAKİKALAR



Mekanda çalan müzikler eşliğinde dans edip öpüşen Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, romantik dakikalar yaşadı. Mosso bir ara istek üzerine sahneye de çıktı. Sevgilisi de o sırada cep telefonuyla Mosso’nun videosunu çekti.