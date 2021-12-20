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Sevgilisi klibinde... Melek Mosso oyuncu Serkan Sağdıç’la aşk yaşıyor!

#Melek Mosso#Serkan Sağdıç#Oyuncu
Sevgilisi klibinde... Melek Mosso oyuncu Serkan Sağdıç’la aşk yaşıyor
Sayit DURMAZ

“Kirpiklerin” adlı yeni şarkısının klibinde Serkan Sağdıç’la birlikte rol alan Melek Mosso’nun yakışıklı oyuncuyla ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

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MEĞER SEVGİLİSİYMİŞ

Melek Mosso, yeni şarkısı “Kirpiklerin”e çektiği klibi geçen cuma yayınlandı. Klipte Serkan Sağdıç’la birlikte kamera karşısına geçen Mosso’nun, yakışıklı oyuncuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili ilk kez önceki akşam Kuruçeşme’deki bir mekanda görüntülendi.

Sevgilisi klibinde... Melek Mosso oyuncu Serkan Sağdıç’la aşk yaşıyor

ROMANTİK DAKİKALAR

Mekanda çalan müzikler eşliğinde dans edip öpüşen Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, romantik dakikalar yaşadı. Mosso bir ara istek üzerine sahneye de çıktı. Sevgilisi de o sırada cep telefonuyla Mosso’nun videosunu çekti.

Sevgilisi klibinde... Melek Mosso oyuncu Serkan Sağdıç’la aşk yaşıyor

Melek Mosso, yeni şarkısının klibinde Serkan Sağdıç’la kamera karşısına geçti.


Haberle ilgili daha fazlası:
#Melek Mosso#Serkan Sağdıç#Oyuncu

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