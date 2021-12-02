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Sevgilisi Ersin Karabulut’la görüntülenen oyuncu Hazal Türesan'ın panik anları... Kaçışı güldürdü!

#Hazal Türesan#Ersin Karabulut#Uykusuz
Sevgilisi Ersin Karabulut’la görüntülenen oyuncu Hazal Türesanın panik anları... Kaçışı güldürdü
Sayit DURMAZ

Hazal Türesan, bir süredir beraber olduğu karikatürist Ersin Karabulut’la görüntülendi. Karabulut’un objektifleri fark edince uzaklaşması, oyuncuyu güldürdü.

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AVM TURU

Hazal Türesan’ın Uykusuz dergisinin kurucularından Ersin Karabulut’la ilişki yaşadığı, önceki gün Akmerkez’de görüntülenmeleriyle ortaya çıktı. Karabulut, AVM’deki bir ayakkabı mağazasından çıktıkları sırada muhabirleri görünce panikledi.

Sevgilisi Ersin Karabulut’la görüntülenen oyuncu Hazal Türesanın panik anları... Kaçışı güldürdü

İLİŞKİSİNİ KONUŞMADI

Ersin Karabulut’un yanından uzaklaşması, Hazal Türesan’ı güldürdü. İlişkisi hakkında konuşmak istemeyen oyuncu, yeni dizisinin final yapmasıyla ilgili sorulara ise şöyle yanıt verdi: “Doğru zamanda doğru seyirciyle buluşamadı, üzgünüz.” 

 

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#Hazal Türesan#Ersin Karabulut#Uykusuz

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